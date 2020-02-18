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導盲犬是「特定寵物」非「經濟動物」 協會抗告抗罰敗訴

北高行更一審認為，導盲犬適用動保法中「特定寵物」，需依法申報，且動保員已有勸導，故判協會敗訴，可上訴。（資料照）

北高行更一審認為，導盲犬適用動保法中「特定寵物」，需依法申報，且動保員已有勸導，故判協會敗訴，可上訴。（資料照）

2020-02-18 21:21:10

〔記者溫于德／台北報導〕台北市動保處5年前接獲檢舉，指台灣導盲犬協會未提交繁殖申報或提出繁殖管理說明，故依違反動物保護法裁罰3萬元；協會自認導盲犬是「經濟動物」，且未收到動保處書面勸導，提告抗罰。台北高等行政法院更一審認為，導盲犬適用動保法中的「特定寵物」，需依法申報，且動保員已有勸導，故判協會敗訴，可上訴。

動保處先前接獲檢舉，指協會未提供犬隻適當醫療照顧，還不當繁殖、未依法申報特定寵物繁殖。

動保處2015年10月、11月三度發函給協會要求提供不適任及退役犬隻的領養機制、導盲犬繁殖機制及犬隻清冊等資料，並派員2度上門稽查。

協會後來雖提供資料，但動保處認為協會有146隻犬隻，卻僅提供其中68隻犬隻的資料，加上未提交繁殖申報、繁殖管理說明等，故認定協會規避稽查，裁罰3萬元並限期提出申報與說明。

協會不服提行政訴訟，北高行2016年認為，動保處未行勸導程序，故原處分不合法，判協會勝訴；動保處不服，上訴後獲最高行政法院判決勝訴，發回更審。

協會更一審時主張，動保法已明定「寵物」是「供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物」，「經濟動物」則指「為皮毛、肉用、乳用、役用或其他經濟目的而飼養或管領之動物」，而協會飼養的導盲犬是訓練導盲犬，並非觀賞、伴侶的目的，故屬「經濟動物」。

協會還說，動保員稽查時並未開單勸導，至於提供「特定寵物免絕育申報書」、「特定寵物繁殖需求申報書」，則屬「法令宣達」而非「勸導」。

但動保處依據台大法律系教授林明鏘的見解主張，「導盲犬」兼有「經濟動物」及「寵物」雙重性質，應依保護程度較高的「寵物」規範為準。

合議庭認為，導盲犬類別屬於「犬」，「犬」被定義為寵物，而導盲犬並未被另外規範於其他法規，故適用定義為「寵物」；至於協會雖主張導盲犬是「經濟動物」，但導盲犬會隨伺在視障者日常生活中，等同於狗陪伴在旁。

此外，犬隻在動保法中被列為「特定寵物」，須經主管機關許可並持執照才可繁殖、買賣、寄養，若申報後提出繁殖管理說明得免絕育，如要繁殖也應申報。

而動保法並未明定「勸導」方式，代表書面、口頭皆可，且動保員確實有告知修法後未絕育的犬隻要申報，並提供相關表格，改判協會敗訴。

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