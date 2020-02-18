消防員殉職徵求行車紀錄畫面 上百名網友響應

消防水箱車遭曳引車撞擊，造成1死4傷慘劇。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

2020-02-18 19:14:20

［記者黃旭磊／高雄報導］消防員車禍殉職徵求行車紀錄畫面，網友高調響應。

高雄市消防局鳳祥分隊本月13日晚間9點40分許出勤，5名隊員於台88下鳳頂路與過埤路交叉路口遭曳引車撞擊，造成小隊長馮永昌殉職及4名隊員重傷慘劇，由於僅有警方提供2段現場畫面，為調查肇事原因並檢討繫帶安全帶政策，上百名網友協助徵求行車記錄器。

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消防局鳳祥分隊指出，事發時路口監視系統故障，目前除了警方提供畫面，還需其他角度畫面，所幸網友幫忙已徵得另一角度，仍需多方提供以便瞭解同仁受傷經過，作為事故調查並檢討後座安全管理。

消息張貼於PTT高雄版、臉書私密社團，引起上百名網友迴響，網友強調「幫高調」、「我好像前一個小時經過」，提供畫面網友則稱，從另一個視角看，消防車其實車速不快。

除了徵求畫面，高雄市消防局本週發動內部捐款，募集殉職小隊長馮永昌喪葬及2名重傷分隊長曾柏雄、隊員賴統生治療費用，不過，局方強調不對外募款，民眾有意願將開給捐贈單指定用途，避免違反公益勸募條例規定。

高雄市社會局副局長葉玉如說，一般公益勸募不能給特定對象，捐款需寫對象消防員全名，修改捐款單代為轉捐給特定消防員，並不會違反勸募法規。

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