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一杯雞尾酒 華航開除試用副機師 被判非法解僱確定

因一杯雞尾酒，華航開除試用副機師被判非法解僱確定。 （資料照）

因一杯雞尾酒，華航開除試用副機師被判非法解僱確定。 （資料照）

2020-02-18 12:09:55

〔記者張文川／台北報導〕黃姓男子4年前通過中華航空機師培訓，初敘為試用副機師後第9天，華航卻以黃男在結訓時，與美國教練餐敘喝了杯雞尾酒，直接解僱他；黃男提告請求確認僱傭關係存在，一、二審法官都認為華航濫用權利，違反比例原則，解僱不合法，判決僱傭關係存在；最高法院今駁回華航上訴，僱傭關係確定存在。

黃男指控，他在2014年10月與華航簽立飛航組員職前訓練協議書，由華航出資讓他到國外接受飛行訓練，2016年4月6日經考核合格，華航通知他同月18日報到，並簽訂機師聘僱契約，將他初敘為試用副機師。

不料，9天之後，公司直接以以他「2016年4月8日與美國飛行教練餐敘席間，為了感謝教練，敬酒喝了一杯雞尾酒」，認為他違反「訓練協議書」及「培訓機師初級飛行訓練國外受訓須知」中的「學員禁止飲酒」規定，解除聘僱契約。黃男認為當時已經結訓，華航未給他申辯的機會的直接開除，解僱不合法。

華航反駁，黃男飲酒的時間點仍屬「訓練期間」，且從受訓開始，直到通過訓練成為副機師，都屬「試用期間」，公司必須嚴審副機師的行為、職務適合性及能力，且公司十分注重飲酒對飛安的影響，主張解僱有理。

一審桃園地院認為，黃男飲用雞尾酒是在結訓後、獲聘前，並非「訓練期間」也非「試用期」，且華航對於正式任用的機師和副機師的禁酒規定，是指「飛行任務前12小時」以及「執行任務時」，並非完全禁酒，華航以如此方式對待剛結訓、向教練敬酒致意的副機師，顯不合理，違反比例原則，判決雙方僱傭關係存在。

二審、三審都支持一審見解，認定華航濫用權利，且違反比例原則，解僱不合法，雙方僱傭關係仍存在，判華航敗訴確定。

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