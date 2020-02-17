為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東地院調整出境限制 麟洛前鄉長蔡志和聲請解禁被駁

屏東地院重新調整多名涉貪交保地方首長出境限制處分，前麟洛鄉長蔡志和聲請解除境管及定時向派出所報到的處分遭到駁回。（記者李立法攝）

屏東地院重新調整多名涉貪交保地方首長出境限制處分，前麟洛鄉長蔡志和聲請解除境管及定時向派出所報到的處分遭到駁回。（記者李立法攝）

2020-02-17 23:56:48

〔記者李立法／屏東報導〕因涉貪被訴的麟洛鄉前、後任鄉長李新煌及蔡志和，羈押一段時日後均以重金換得交保，屏東地院重新調整2人限制出境處分，蔡志和聲請比照同案李新煌解除向派出所報到的規定，以示公平；法官認為，案情不同，無關公平原則，駁回蔡的請求。

屏東地檢署偵辦麟洛鄉工程弊案，查出前、後任鄉長李新煌及蔡志涉貪，依貪污治條例提起公訴，兩人分別於前年及去年羈押一段時日後，各以80及100萬元獲得交保，法官限制2人出境、出海，且須定期向轄區派出所報到。

立法院去年修法通過「刑事訴訟法」限制出境、出海條文，並於去年12月19日起實施，屏東地院重新裁定李新煌及蔡志和自今年2月12日起限制出境、出海8個月，蔡志和以該案調查期間配合偵查、按時到庭應訊及犯後態度良好等理由，聲請解除境管，並要求比照今年2月3日庭訊時當庭諭知同案被告李新煌毋須定期至派出所報到的處分，以示公平。

法官認為，蔡志和自2016年起至2017年8月9日羈押前，入出境紀錄高達8次，該案預計在3月審判，為確保被告到庭受審，仍有限制蔡出境、出海的必要，至於比照李新煌解除定時向轄區派出所報到的請求，因案情不同，與公平原則無涉，一併駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
麟洛前後任鄉長都貪污 監院13：0通過彈劾
2020-02-06 18:48

麟洛前後任鄉長都貪污 監院13：0通過彈劾
麟洛前鄉長蔡志和涉貪案 一審判無罪
2019-05-31 17:52

麟洛前鄉長蔡志和涉貪案 一審判無罪
打鼾及睡眠呼吸中止勿忽視

打鼾及睡眠呼吸中止勿忽視
琉球鄉長陳隆進、麟洛鄉長蔡志和 各以100萬元交保
2017-12-12 23:24

琉球鄉長陳隆進、麟洛鄉長蔡志和 各以100萬元交保
涉貪污案 前、現任麟洛鄉長都被收押
2017-11-14 18:26

涉貪污案 前、現任麟洛鄉長都被收押
小資族數位理財術 存款消費樂享2%

小資族數位理財術 存款消費樂享2%
社會今日熱門
2020-02-17 05:51

台中也出包？海報女警竟是中國公安 交通大隊認錯急回收

2020-02-17 15:26

誇張！父子檔3人竊電挖礦 A掉8500萬元電費

2020-02-17 16:41

林口惡臭逮源頭！ 昔日「電玩大亨」周人蔘在山區違法燒廢棄物

2020-02-17 13:33

持槍進入超商搶走300萬運鈔箱 2劫匪落網現金剩7.5萬 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播