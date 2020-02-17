屏東地院調整出境限制 麟洛前鄉長蔡志和聲請解禁被駁
〔記者李立法／屏東報導〕因涉貪被訴的麟洛鄉前、後任鄉長李新煌及蔡志和，羈押一段時日後均以重金換得交保，屏東地院重新調整2人限制出境處分，蔡志和聲請比照同案李新煌解除向派出所報到的規定，以示公平；法官認為，案情不同，無關公平原則，駁回蔡的請求。
屏東地檢署偵辦麟洛鄉工程弊案，查出前、後任鄉長李新煌及蔡志涉貪，依貪污治條例提起公訴，兩人分別於前年及去年羈押一段時日後，各以80及100萬元獲得交保，法官限制2人出境、出海，且須定期向轄區派出所報到。
請繼續往下閱讀...
立法院去年修法通過「刑事訴訟法」限制出境、出海條文，並於去年12月19日起實施，屏東地院重新裁定李新煌及蔡志和自今年2月12日起限制出境、出海8個月，蔡志和以該案調查期間配合偵查、按時到庭應訊及犯後態度良好等理由，聲請解除境管，並要求比照今年2月3日庭訊時當庭諭知同案被告李新煌毋須定期至派出所報到的處分，以示公平。
法官認為，蔡志和自2016年起至2017年8月9日羈押前，入出境紀錄高達8次，該案預計在3月審判，為確保被告到庭受審，仍有限制蔡出境、出海的必要，至於比照李新煌解除定時向轄區派出所報到的請求，因案情不同，與公平原則無涉，一併駁回。