恐嚇信又來了！韓粉嗆2/21炸「割草」跟「光復高雄」

韓粉寄來恐嚇信，嗆2月21日拿汽油炸割草與光復總部。（記者王榮祥翻攝）

2020-02-17 20:06:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕「光復高雄總部」又收到恐嚇信了！韓粉再次在連署書以紅筆書寫不堪入目字句，還嗆2月21日要拿汽油炸割草與光復高雄總部，總部強調面對威脅完全無懼，已報警處理，盼早日將恐嚇犯人逮捕到案。

光復高雄總部說明，今天收到這封恐嚇信已經報警，也做了筆錄跟指紋採集鑑定，信件內容除了辱罵、恐嚇外，這次連時間都寫明了。

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總部強調，罷免是憲法賦予人民的權力，且罷免也非常不容易，不是說罷免就可以罷免的，一路走來，罷韓團體們花費了許多人力、心力才走到現在，要完成二階連署的整理造冊，還需要非常龐大的人力與心力，還要面對韓國瑜的選委會審核。

過程中，不斷地有許多不理智韓粉的威脅、恐嚇，很多韓粉問說喔：韓市長做這麼好，你們罷什麼罷？但我們也很想問：韓市長要是真的做的好，為什麼超過一半以上的市民支持罷免，為什麼施政滿意度這麼低，為什麼18天就有30萬人來簽署罷免連署書呢？

總部強調，面對威脅、恐嚇，我們無懼，且更加謹慎看待，並承諾會保護好每一份連署書，同時希望警方早日將恐嚇犯人逮捕到案。

今天，又收到這封恐嚇信。 我們已經報警，也做了筆錄跟相關蒐證。 信件內容除了辱罵、恐嚇外，這次連時間都寫明了。 我們一再呼籲罷免是憲法賦予人民的權力， 同時，罷免也非常不容易，不是說罷免就可以罷免的。 一路走來，罷韓團體們花費了許多人力、 ... 由 Wecare高雄發佈於 2020年2月17日 星期一

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