迷戀養生館俏麗越女 莽男愛不到潑油活活燒死她

新北市蘆洲今天凌晨驚傳蘇姓男子持汽油桶朝愛戀的年輕俏越女潑灑汽油，目睹她活活燒死的悲劇，消防到場滅火，蘆洲警方全力緝捕蘇嫌到案。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-17 08:44:29

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區今天凌晨傳出一名蘇姓工人迷戀養生館年輕俏麗越南籍黃氏女子不成，竟持汽油桶直衝養生館二樓，朝越女潑灑汽油，即使越女苦苦求饒，狠心男子仍點火，目睹愛戀的越女活活燒死後逃逸；消防隊連忙滅火，但越女燒成焦屍，蘆洲警方獲報趕抵，初步證實為蘇嫌與阮女感情糾紛引發縱火案，蘇嫌冷血從容逃逸，警方全力查緝，朝殺人、公共危險等罪嫌偵辦。

這起害人縱火案發生在今天凌晨3時許，50歲蘇姓工人因到養生館消費，對於小他28歲的22歲黃氏越女迷戀不已，常到店內找阮女服務，但雙方互動後，不明原因引發糾紛，蘇男多次到黃女工作的養生館找麻煩大鬧，雙方因此鬧翻，警方也曾到場處理糾紛。

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蘇嫌行兇時，撞見其餘員工，蘇嫌先持汽油桶、持打火機威脅點燃，要求找黃女講清糾紛，員工一度攔阻，但遭蘇嫌潑灑汽油後，擔心不測逃出報警，蘇男衝上二樓，直衝黃女休息的隔間，直接朝黃女潑灑汽油，黃女遭潑油後，儘管還曾大叫求饒，但蘇嫌直接點火，眼見黃女燒成火球，他才悻然逃離。

新北市消防局今天凌晨3時12分獲報，第三大隊出動指揮滅火，指揮官第三大隊副大隊長李勝傑說，消防員到場發現養生館二樓竄火，出動大批車輛、78名消防、義消到場灌救，雖於20分鐘內控制、撲滅火勢，也僅燃燒面積約4平方公尺，卻在火場發現一具女性焦屍，明顯死亡，由於起火處為大樓，除疏散整棟住戶，8樓一名83歲王姓老翁因火煙受驚，預防性送醫，幸無大礙。

蘆洲警分局獲報，查訪及依循雙方報案紀錄，掌握蘇姓工人涉案，初步研判為蘇嫌與越女疑因感情糾紛引發殺機，蘇嫌徒步逃逸，目前過濾監視器、掌握蘇嫌動向，全力緝捕他到案釐清全案。

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