為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

公司開會前抽走椅子 害同事坐空跌倒受傷判賠25萬

黃女擅自搬動同事張女坐椅，導致她坐空跌倒受傷，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

黃女擅自搬動同事張女坐椅，導致她坐空跌倒受傷，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2020-02-17 07:23:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某公司黃姓女職員，見張姓女同仁起立接手機，涉嫌趁機抽走椅子自用，導致她坐空跌倒，腰部等多處受傷，高雄高分院審酌黃女賠償25萬元，依過失傷害罪，判處徒刑3月定讞，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，2017年8月29日下午，黃女和張女在公司5樓開會，結束後陸續下樓，張女因先行離開，在1樓找到桌椅坐妥，黃女隨後抵達，並尋覓空椅之際，張女包包內手機響起卻未聽到，經鄰座劉姓同事提醒，於是趕緊在原地起身，翻找其桌上包包內手機。

不料，黃女竟未先行告知，即擅自移動張女身後椅子供自己使用，張女接通電話後順勢坐下，因重心失衡跌坐在地，造成下背挫傷、腰部挫傷、第5神經弓骨裂等傷害。

黃女承認在黃女跌倒前1、2分鐘，有拿走1張椅子，那時有2張椅子在那邊，她不確定拿走的是不是黃女那張，否認犯行﹔黃女的辯護律師則說，黃女拿走椅子與張女坐下還有隔一段時間，因為現場椅子沒有專屬於特定人，所以黃女沒有義務要去注意有誰坐在這張椅子，是張女自己要注意後面有沒有椅子。

高雄地院指出，黃女疏於注意張女僅原地起身離座，會隨時坐回原位，在未提醒她之前，貿然抽走她的椅子，導致其受傷，要負過失責任，判處徒刑5月，得易科罰金。

黃女不服上訴後，高雄高分院審酌她以25萬元和解，改判3月，並宣告緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
69歲女運將撞游泳教練致截肢 哭喊「對不起」獲10萬交保
2019-11-19 12:46

69歲女運將撞游泳教練致截肢 哭喊「對不起」獲10萬交保
婦人邊走邊講電話絆倒 怒告「女兵日記」活動人員過失傷害
2019-10-15 12:44

婦人邊走邊講電話絆倒 怒告「女兵日記」活動人員過失傷害
居家抗潮對策 用對方法事半功倍！

居家抗潮對策 用對方法事半功倍！
幼女誤觸油門衝撞路人 粗心母過失傷害起訴
2019-08-20 15:08

幼女誤觸油門衝撞路人 粗心母過失傷害起訴
社會今日熱門
2020-02-17 05:51

台中也出包？海報女警竟是中國公安 交通大隊認錯急回收

2020-02-16 23:23

比電影誇張 台中驚傳雙車夾擊街頭搶案 被害者：遭劫上千萬

2020-02-16 23:55

高市交通文宣廠商誤用五星旗圖案 交通大隊緊急回收、究責

2020-02-16 14:37

獨家》女臉書PO文稱武漢偷渡返台 警查出假帳號、假訊息

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播