公司開會前抽走椅子 害同事坐空跌倒受傷判賠25萬

黃女擅自搬動同事張女坐椅，導致她坐空跌倒受傷，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2020-02-17 07:23:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某公司黃姓女職員，見張姓女同仁起立接手機，涉嫌趁機抽走椅子自用，導致她坐空跌倒，腰部等多處受傷，高雄高分院審酌黃女賠償25萬元，依過失傷害罪，判處徒刑3月定讞，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，2017年8月29日下午，黃女和張女在公司5樓開會，結束後陸續下樓，張女因先行離開，在1樓找到桌椅坐妥，黃女隨後抵達，並尋覓空椅之際，張女包包內手機響起卻未聽到，經鄰座劉姓同事提醒，於是趕緊在原地起身，翻找其桌上包包內手機。

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不料，黃女竟未先行告知，即擅自移動張女身後椅子供自己使用，張女接通電話後順勢坐下，因重心失衡跌坐在地，造成下背挫傷、腰部挫傷、第5神經弓骨裂等傷害。

黃女承認在黃女跌倒前1、2分鐘，有拿走1張椅子，那時有2張椅子在那邊，她不確定拿走的是不是黃女那張，否認犯行﹔黃女的辯護律師則說，黃女拿走椅子與張女坐下還有隔一段時間，因為現場椅子沒有專屬於特定人，所以黃女沒有義務要去注意有誰坐在這張椅子，是張女自己要注意後面有沒有椅子。

高雄地院指出，黃女疏於注意張女僅原地起身離座，會隨時坐回原位，在未提醒她之前，貿然抽走她的椅子，導致其受傷，要負過失責任，判處徒刑5月，得易科罰金。

黃女不服上訴後，高雄高分院審酌她以25萬元和解，改判3月，並宣告緩刑。

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