新北蘆洲大樓疑遭縱火 1女無生命跡象

蘆洲一棟大樓的二樓起火，警方不排除遭縱火。（民眾提供）

2020-02-17 06:59:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區中華街一間養生館今天凌晨3點左右發生火警，消防人員迅速趕抵火場射水滅火，火勢於3點29分撲滅，消防員在二樓養生館的休息室發現一名年約20多歲越南籍女子，已無生命跡象，另於隔壁八樓有1名老翁受到驚嚇，2人都被送往淡水馬偕醫院救治。

警消初步調查，火場為15層樓建築物，起火點疑為二樓，且不排除遭縱火。

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