為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北蘆洲大樓疑遭縱火 1女無生命跡象

蘆洲一棟大樓的二樓起火，警方不排除遭縱火。（民眾提供）

蘆洲一棟大樓的二樓起火，警方不排除遭縱火。（民眾提供）

2020-02-17 06:59:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區中華街一間養生館今天凌晨3點左右發生火警，消防人員迅速趕抵火場射水滅火，火勢於3點29分撲滅，消防員在二樓養生館的休息室發現一名年約20多歲越南籍女子，已無生命跡象，另於隔壁八樓有1名老翁受到驚嚇，2人都被送往淡水馬偕醫院救治。

警消初步調查，火場為15層樓建築物，起火點疑為二樓，且不排除遭縱火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
住處縱火燒易燃物 男竟把責任推給小狗
2020-02-12 16:06

住處縱火燒易燃物 男竟把責任推給小狗
屁孩慫恿「敢就把火點下去」 友人瞬間燒成火球
2020-02-02 00:04

屁孩慫恿「敢就把火點下去」 友人瞬間燒成火球
居家抗潮對策 用對方法事半功倍！

居家抗潮對策 用對方法事半功倍！
彩券行縱火母死姊重傷 逆子遭聲押
2020-01-29 19:55

彩券行縱火母死姊重傷 逆子遭聲押
逆子縱火母死姐重傷 警凌晨逮獲送辦
2020-01-29 09:17

逆子縱火母死姐重傷 警凌晨逮獲送辦
網友聲稱放火燒虎頭山垃圾場 警方將傳喚到案說明
2020-01-21 18:13

網友聲稱放火燒虎頭山垃圾場 警方將傳喚到案說明
抓到了！韓國小學煉獄大火 竟是老師縱火
2020-01-19 12:44

抓到了！韓國小學煉獄大火 竟是老師縱火
社會今日熱門
2020-02-16 23:23

比電影誇張 台中驚傳雙車夾擊街頭搶案 被害者：遭劫上千萬

2020-02-16 23:55

高市交通文宣廠商誤用五星旗圖案 交通大隊緊急回收、究責

2020-02-16 14:37

獨家》女臉書PO文稱武漢偷渡返台 警查出假帳號、假訊息

2020-02-17 05:51

台中也出包？海報女警竟是中國公安 交通大隊認錯急回收

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播