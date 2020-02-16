台中也出包？海報女警竟是中國公安 交通大隊認錯急回收

台中市警局製作的交通宣導海報，上面的女交警遭發現根本是中國女交警，台中市警局交大今晚坦承委外製作誤用沒察覺。（記者陳建志翻攝）

2020-02-16 23:53:41

〔記者陳建志／台中報導〕高雄市警局交通文宣出現五星旗引發非議，沒想到台中市政府警察局去年發給各分局的交通宣導海報，「請走行人穿越道，勿違規穿越道路」上面的漫畫女交警，也遭人發現全身衣著根本是中國女交警標準打扮，質疑「現在是中國台中」？台中市警局今晚坦承，海報是委外製作的宣導海報，圖片是廠商自行從網路下載，承辦人員疏忽未發現，將立刻回收，並追究相關人員責任，以後也會嚴格審查。

臉書粉專「只是堵藍」今晚發文，質疑一張掛名台中市警局製作的交通宣導海報，向民眾宣導「請走行人穿越道，勿違規穿越道路，從你我做起」，上面的漫畫女交警身上穿的衣服和帽子居然和中國女交警穿著一模一樣。

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網友看到紛紛留言「現在是中國台中？」、「不用心啊！用偷的就好了」、「文宣都發包委託中國製做了是不是？」、「請問這真的是台中市政府警察局製作的嗎？」

記者今晚向台中市警局查證，台中市警局交通大隊大隊長林沐弘坦承，這是交大委外製作的交通安全宣導海報，誤植為中國女交警的圖案，是廠商自己在網路上下載使用，海報是2019年8月發包，共印5000張，警局承辦人員收到海報時沒有詳加審查誤用，去年9月並發下去14個分局進行宣導，坦承是交大疏失，明天就會要求所有分局回收，除會追究相關人員責任，以後也會要求嚴格審查不會再犯。

臉書「只是堵藍」粉專貼文：

這雖然共同製作 但主導是台中警察局 盧秘書 你要不要出來說明一下？ 為何你跟高雄韓導文宣 都老愛盜版中國的圖？ 由只是堵藍發佈於 2020年2月16日 星期日

臉書粉專「只是堵藍」今晚發文，批評台中市警局製作的交通宣導海報使用的女警圖片竟是中國女交警，台中市警局坦承疏失將回收。（記者陳建志翻攝）

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