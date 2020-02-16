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台東縣特搜隊整裝參加特訓 饒慶鈴來打氣

台東特搜分隊隊員將參加特訓，縣長饒慶鈴（左2）行前加油打氣。（記者黃明堂攝）

台東特搜分隊隊員將參加特訓，縣長饒慶鈴（左2）行前加油打氣。（記者黃明堂攝）

2020-02-16 16:37:39

［記者黃明堂／台東報導］為提升台東縣特搜隊救援搜索能力，46名特搜隊成員及特搜犬凱弟於今天啟程前往南投縣竹山消防署訓練中心接受為期5天的地震災害搜索救援訓練，縣長饒慶鈴希望大家訓練學習確實，成為縣民生命財產最強後盾。

消防局於107年至108年期間爭取花東基金經費增購各項特種搜救救災裝備器材外，積極辦理各類災害搶救訓練，期藉由平時的訓練提升台東縣特種搜救隊地震災害救援能力及強化重大災害處理能力。

饒慶鈴今天到特搜分隊慰勉受訓人員，台東大隊副大隊長吳寶龍說明，此次消防署辦理的地震災害搜索救援訓練內容安排有搜救犬瓦礫堆搜尋、支撐、切割與破壞、侷限空間立坑救援、低所救助、傷患下送等。

饒表示，出發前一定要來為大家加油打氣，尤其其中包含義消及國際救難組織的志工，放下手邊工作，參與5天的訓練課程。

消防局局長管建興向縣長說明，目前台東縣特種搜救隊編組成員有99名，其中成員有消防人員63名、義消21名、民間團體15名及特搜犬6隻，台縣也是消防署國際人道救援任務的輪值縣市之一，搜救隊除了平時執行縣內各種災害搶救外，國內外若發生重大災害時，可立即整備完成前往支援災害搶救工作。

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