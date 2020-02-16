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搭遊覽車旅遊竟誤上奔喪車 陌生老翁竟全程參與

老翁想搭遊覽車旅遊誤搭奔喪遊覧車，警方幫老翁找到回家路。（記者黃良傑翻攝）

老翁想搭遊覽車旅遊誤搭奔喪遊覧車，警方幫老翁找到回家路。（記者黃良傑翻攝）

2020-02-16 13:02:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名80歲許姓老翁想搭遊覽車旅遊，卻誤搭喪家弔唁遊覽專車，跟著到殯儀館再回到鼓山區，儀式結束後，喪家親友才發現老翁上錯車，喪家將他送交鼓山警方，老翁疑失智，他告訴員警他搭遊覽車去玩，家屬將老翁接回，頻向員警道謝。

鼓山分局今指出，一名80歲老翁日前誤搭喪家專程為親友安排接駁弔唁的遊覽車，跟著到殯儀館再回到鼓山區，儀式結束後親友交相詢問，竟無人認識這名老翁，面對眾人探詢，老翁皆答非所問，突然增加一名「陌生人」，令喪家訝異，只好將老翁帶到派出所報警處理。

鼓山派出所警員賴沐恩、鄭柏佑見一行人陪同一名老翁到所，研判老翁可能失智，莫名跟著家人搭遊覽車往返殯儀館參加喪禮，親友均無人認識該名老翁，希望員警協助老翁返家，員警上前關心時，老翁口中喃喃自語說著：「坐車『七逃』」（台語）。

老翁只記得自己姓名，年籍資料均支支吾吾無從表述，賴員遂透過人臉辨識系統詳細比對，確認這名許姓老翁（80歲）設籍在新竹縣，經聯繫當地員警協助未果，大家正陷入膠著之際，員警研判許翁衣著整潔，極可能是附近居民。

警方商請里長到所協助辨識，寶樹里里長王登科一眼認出老翁是剛搬來半年的新里民，立即通知家屬前來，老翁女兒表示父親有失智情形，現由她全職照料，當天老父趁隙獨自外出，因父親喜歡搭車旅遊，研判應是誤認該遊覽車可搭乘四處遊玩，才自行上車誤打誤撞，誤搭喪家遊覧車表示歉意，同時感謝警方協助找回老父。

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