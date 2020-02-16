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單親媽攜兒女輕生 新北：2/11通報有經濟需求

案發旅館。（記者王宣晴翻攝）

案發旅館。（記者王宣晴翻攝）

2020-02-16 12:25:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市發生單親媽媽獨自帶著2名年幼兒女在汽車旅館輕生，吳女目前送醫搶救。新北市社會局表示，個案在今年2月11日通報有經濟需求及吳女有情緒困擾，2月13已派社工介入協助，未料仍發生憾事，令人不捨。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，吳女和2名孩子為列冊的低收入戶，去年起每月共領取5604元補助，最近學校又提供一筆急難救助金5000元的協助。個案2月11日通報有經濟需求，且吳女有情緒困擾，2月13日派社工訪視關懷。

據了解，吳女與前夫離異多年，獨力撫養2名孩子，原本有工作與穩定收入，但約今年初失業，社工面訪後，發現2名孩子照顧情況不錯，都有按時上學，沒有中輟或時常請假，當時個案一家人寄住在吳女的哥哥家，吳女透露還有半年積蓄可供生活。

近日吳女告訴哥哥，因經濟壓力大，想帶孩子出去散散心幾天，因而離家，沒想到竟發生憾事，對於吳女攜兒女輕生的行為，家屬感到錯愕與氣憤。

許芝綺表示，將協助吳女一家人處理2名孩子的後事，吳女與前夫共有監護權，目前積極聯繫孩子的父親，待吳女治療清醒後，將協助安排生活照顧，但吳女未來必須面對司法刑責與家人的不諒解，社工將持續關懷。

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