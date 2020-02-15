南部最大毒梟林孝道掌全台1/3毒品 養菲律賓叛軍公海運毒

台東警方逮捕毒梟林孝道（打馬賽克者）的蒐証畫面。（記者黃明堂翻攝）

2020-02-15 18:20:08

［記者黃明堂／台東報導］台灣南部最大毒梟林孝道自稱「屏東王」，除了在國內擁有漁船，更在公海擁有10餘艘不靠港的軍火船隊，養菲律賓叛軍運毒。除了運毒到台灣，也運到東南亞多國。

林孝道落網後自豪供稱，自己與菲律賓南部叛軍往來密切，與菲律賓總統杜特蒂熟識，杜特蒂展開掃毒行動後，曾說要抓台灣一位毒梟，所指的正是他，也因此，他已經不敢循正常管道到菲律賓，但常搭自己的船到南部叛軍占領的區域。

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林孝道供稱，這次落網前，曾到菲律賓豪賭，一場就輸掉50億台幣。台東警方原本認為林孝道上述情節根本是「唬爛」，但逐一查証，認為有相當的可信度。

不可否認的是，今年50歲出頭的林孝道，以「孝道仔」的名號在南部赫赫有名，人脈橫跨政商界，還曾以屏東縣議長為目標，表態參選屏東縣議員，最後沒實地參選。

屏東縣曾有位赫赫有名的黑道大議長鄭太吉（因案被槍決），林孝道與鄭是死對頭，林的手下被鄭槍殺後，林曾對鄭住處開了100多槍。

林孝道在屏東經營船運公司，擁有多艘國內漁船，更擁有10多艘公海船隊，永遠在公海跑、不靠港，所有人員及物資都靠補給船運來，這些公海船在他的跨國運毒網路中，扮演「中桶」角色，也就是最上游的「大桶」船先從泰緬、竂國等毒品輸出地載運毒品，他的「中桶」船在公海接運，有菲國叛軍的軍火護航，船上也有雷達掃瞄，一發現可疑就掉船走掉。

中桶船接運毒品成功後，載往台灣或其它國家，由「小桶」船接運上岸。林孝道自己在南部設有毒品倉儲。

警方指出，林孝道太擅長製造斷點，過去很多查獲的毒品案件，源頭都指向林孝道，但都沒有足夠的證據。這次是因準備上岸的竹筏在小琉球失手，讓毒品漂流，台東檢警不斷追查，完整蒐集證據，林孝道本人也坦承犯案。

警方在孝道仔家中搜索時，發現了一本「矮子古茲曼們的毒梟之國」及「毒梟之國」這兩本書，都是描述世界有名的墨西哥毒梟古茲曼的故事，林孝道似乎把古茲曼當作偶像。

警方說，林孝道掌握了全台1/3的毒品運輸，這次破獲的海洛因量，足供350萬人吸食，這次被查獲，也造成海洛因黑市價格飆漲。

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台東警分局偵查隊的青年幹員，平均年齡30歲，聯手逮獲南部大毒梟林孝道。（記者黃明堂攝）

台東檢警破獲林孝道運毒集團，起出共296塊海洛因磚，還有安非他命。（記者黃明堂攝）

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