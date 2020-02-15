喝采！警逮獲南部最大毒梟林孝道 再逮北部最大毒梟

台東檢警破獲南部最大毒梟林孝道集團起出大批海洛因毒品及安非他命，破案有功人員今由警政署長陳家欽慰勉及合影。（記者黃明堂攝）

2020-02-15 15:52:22

［記者黃明堂／台東報導］台東縣檢警為主的偵查團隊，破壞南部大毒梟「林孝道」跨國運毒集團，逮11名嫌犯，總共起出海洛因磚296塊及安非他命26公斤，價值逾15億元，是國內陸地查獲最龐大的海洛因數量。警政署長陳家欽今到台東再透露，北部最大毒梟也於近日落網了。

去年9月20日，在撿石勝地南田撿石頭的民眾發現海岸上有海洛因磚，警方據報在海岸地毯式找到32包，隔天海巡又在南田及隔鄰的屏東滿洲海岸找到12包相同毒品。台東檢警根據海流研判，毒品應是從屏東海域落海後北漂到台東，於是以台東警分局偵查隊為主力，一一查出運毒嫌犯，陸續共起海洛因磚196塊及安非他命26公斤。

請繼續往下閱讀...

為斷根溯源，台東警方再報請刑事局第三大隊支援偵辦組成專案，查出幕後首腦是中南部最大的林孝道運毒集團，兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地區逮捕林孝道等人，並跨國追查，透過刑事警察局國際科協請泰國警方攔截潛逃出境的台灣籍謝姓毒品貨主，押解回台。

檢警持續溯源清查下，1月21日，再於林孝道藏放於屏東縣東港鎮某處倉庫，起獲海洛因磚100塊，並陸續拘提2名陳姓共犯到案，檢察官複訊後分別聲請羈押禁見獲准及具保15萬元。

警政署長陳家欽及台東縣長饒慶鈴今天到台東縣警局慰勉破案有功人員，陳家欽說，林孝道是台灣北、中、南3大毒梟之一，與東南亞國際毒梟結盟，有自己的專屬走私船隊，有毒品儲存的倉儲管理，有運輸車隊及販賣通路，是一個嚴密的、完整的毒梟組織。幾十年來，這個毒梟集團不斷走私毒品到台灣，甚至走私到國外，一直逍遙法外。但是今天，在檢警共同努力之下，一舉將他瓦解。

陳家欽更透露，透過瓦解林孝道集團，也順勢逮到北部最大毒梟，現在正收押中，他的組織結構與南部大毒梟一樣，警方正在努力蒐證突破。

陳家欽說，瓦解這個毒梟集團，顯示檢警打擊毒品犯罪能量達到新的里程碑，過去這些毒梟集團在每一個環節都會設置斷點，例如漁船走私毒品案，多只能偵辦到船長、船員及查扣毒品，而無法追查毒品來源、貨主身分、下游交給誰來販賣。經過我們這幾年的努力，運用科技偵查技術，終於突破斷點。也因為有這樣突破斷點的偵查能量，透過國際警察合作，政府的毒品策略就是打擊源頭、阻絕於境外，相信透過這樣成功的打擊策略，這幾年從國外走私到臺灣的毒品一定能夠有效控制，減少人民被毒品危害。

此次參與偵辦的有功單位包括台東地方檢察署、內政部警政署刑事警察局、台東縣警察局、保安警察第三總隊、台北市政府警察局、屏東縣政府警察局。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警政署長陳家欽今天說，逮獲南部最大毒梟後，北部最大毒梟也落網了。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法