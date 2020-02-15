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開車A到店家門柱好丟臉 落跑吃上肇逃罰單

廖男開車A到通訊行的門柱。（記者許國楨翻攝）

廖男開車A到通訊行的門柱。（記者許國楨翻攝）

2020-02-15 15:33:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子開車為閃避人車未估算好距離，擦撞通訊行前門柱後逕自駛離，店家報案後警方到場處理，經調閱相關監視器鎖定車號通知廖男到案，他表示因誤踩油門不小心擦撞到店家門柱，當時覺得很丟臉才未告知店家趕緊駛離；但此舉仍讓他吃上肇事逃逸的罰單，除罰鍰外還得吊扣駕照1至3個月。

台中市第三分局交通分隊前幾天接獲一件交通事故案件，通訊行的黃姓女店員報案，店家位在精武東路的店門柱上，居然有擦撞痕跡，表示當時雖然看到有部汽車開進店家騎樓，但一直在忙店裡的事情，等忙完後到門口查看，才赫然發現門柱附近有撞痕，研判應該是該部汽車撞上的，只好先向警方報案。

經警方調閱監視器，發現是33歲廖姓車主所為，因屬於肇事逃逸的違規行為通知到案說明，廖男向警方說，當天想把車輛開上店家前的人行道，看到店家旁邊臨停一部汽車，還有一位民眾正在講手機，為了閃避人車靠右行駛停靠，卻沒有估算好距離，誤踩油門而不小心擦撞到店家門柱，當時覺得很丟臉，所以才會沒有告知店家就開走。

警方後續勘驗廖男車輛，也與店家門柱擦撞痕跡吻合，確認廖姓駕駛肇事逃逸；分隊長蔡興邦表示，廖男自小客擦撞上店家柱子，雖非一般民眾認知中的人車，但因事故後沒有依規定處置，仍依據道路交通管理處罰條例62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰。

而逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，廖男仍不得離開現場，針對其逃逸行為將會依規定舉發，同時也得負起店家的門柱擦損賠償。

廖男車子右側車身與店家門柱擦撞痕跡吻合。（記者許國楨翻攝）

廖男車子右側車身與店家門柱擦撞痕跡吻合。（記者許國楨翻攝）

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