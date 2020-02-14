沒趴趴走！基隆首名居家檢疫失聯 在高雄旅館找到

2020-02-14 23:26:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓台商7日搭機從澳門返台，依規定須居家檢疫14天，但他並未返回設籍地基隆，失聯3天後，被獲報協尋的警方找到，還好他入境後一直都待在高雄市，並未在基隆趴趴走。高雄市政府衛生局調查也發現他有乖乖留在旅館內，並未做出裁罰。

這名50多歲的陳姓台商7日從澳門搭機返台，依規定須居家檢疫至21日。基隆市民政局依他入境時填寫的戶籍地址與手機，通知當地里長、衛生單位按時查訪，但相關人員接連3天都找不到他。

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基隆市警局行政科指出，警方10日接獲民政局通報協尋後，由轄區警四分局偵查隊展開追查，但陳姓台商的手機不通，輾轉透過他的臉書好友，才得知陳姓台商入境後一直投宿在高雄某旅館。警方當天下午立刻南下高雄，果然投宿旅館找到人。

警方說，陳姓台商公司在高雄，從小港機場入境後，為了就近上班，投宿在高雄某間旅館，並未回基隆。

警方隔天將陳姓台商帶往高雄市民政局，由衛生局查證他返台後到過哪些地方、跟誰接觸過。

陳姓台商告訴衛生局人員，他沒有回基隆，都住在高雄旅館；衛生單位發現他入境時未發燒，也無感染武漢肺炎等症狀，而且都住在飯店內，並未趴趴走，因此未對他做出裁罰。

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