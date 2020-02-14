女街友產子丟女廁成嬰屍 男友供稱：不知道她生產

新北市在情人節凌晨傳出張姓女街友在板橋區四維公廁急產，遺棄新生嬰致死案，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-14 13:03:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區驚傳張姓女子在公園內急產，遺棄新生男嬰致死，張女到院後，直到醫護報警，才承認今天凌晨肚子痛後到公廁內產下男嬰，當時她下體滲血，只穿一條內褲叫醒在公園內「同居」的男友，送醫時只說受傷，不願接受消防員檢傷，事隔一小時後，警消重回女廁，赫見一具冰冷嬰屍，對新生命猝逝不勝唏噓。

海山警分局今天凌晨3時許接獲新莊警分局轉報，指稱台北醫院收治28歲受傷的張女，檢傷後發現為急產，追問下張女供出在板橋四維公園急產，新海所員警趕到公廁，赫見一名剛分娩的新生兒，消防隊到場時，男嬰已無生命徵象，警對全案展開追查。

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張女供稱，她少與家人聯繫，居無定所，近年來與大她19歲的47歲宋姓男友在板橋四維公園內一起睡覺同居，張女今天凌晨肚子痛，產子後見血跡很心慌，不顧下體滲血，只穿一條內褲衝出來叫醒宋男求助，隨後連忙送醫，警方目前帶回宋男，初判宋男就是生父，仍待進一步採集DNA，確認親子關係。

警方向出勤救護張女受傷案的消防分隊了解，消防員說，凌晨2時15分獲報四維公園廁所旁女子受傷，到場後，宋男引導消防救護員到公廁旁，張女下巴受傷、大腿滲血，因張女不願接受檢傷、不交代傷勢，先將她送醫，消防員當下不知情張女急產。

據了解，宋男有竊盜前科，承認近年來與張女同睡四維公園，宋男今凌晨在睡夢中被張女叫醒，赫見張女大腿有血，打電話叫救護車，再騎機車陪同到醫院，不知張女生產；宋男透露知道女友懷孕，但不知道她生產。

據了解，全案仍待過濾監視器釐清，至於男嬰為生前或出生後死亡，仍待檢警相驗、解剖釐清。

新北市在情人節凌晨傳出張姓女街友在板橋區四維公廁急產，遺棄新生嬰致死案，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市在情人節凌晨傳出張姓女街友在板橋區四維公廁急產，遺棄新生嬰致死案，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷翻攝）

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