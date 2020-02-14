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檢察長10人入圍名單通過 21日公布5位錄取者

法務部檢審會通過10人檢察長名單。（記者吳政峰攝）

法務部檢審會通過10人檢察長名單。（記者吳政峰攝）

2020-02-14 12:53:28

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會14日開會討論檢察長人事案，正式通過9位票選委員提出的10人入圍名單，包括檢察司長王俊力、法務部參事洪培根、保護司副司長林嚞慧、高檢署檢察官張云綺、法務部參事張春暉等經歷豐富、風評頗佳的檢察官，法務部長蔡清祥將從10人中圈選出5人，預計21日公布錄取名單。

蔡清祥表示，本次遴選共有三個重點，第一，年輕化，年輕指的是心態年輕，能傾聽基層檢察官心聲，而非年紀輕；第二，均衡化，亦即老、中、青世代都會有人出任，不會特別強調論資排輩，鼓勵青壯代出頭天；第三，能力化，會挑具有領導統御及協調能力的人選。

至於本來只有4個缺額，為何臨時增加為5個，多出1名額從何而來？蔡清祥未特別說明，僅提出3個可能性，首先，若檢察長幹不好，職期即使未滿6年，也可能被拔掉，不再有「做好做滿」的現象；其次，現任檢察長申請退休，若未接受慰留，亦會多出一個缺額；最後，檢察長平調轉任法務部的單位主管，名額也會空出來。

而本次遴選採兩兩PK制，也就是期別相近、資歷相仿的兩人進行評比，共有5組，分為洪培根（27期）與王俊力（29期）、林嚞慧（32期）與陳松吉（台中高分檢檢察官、32期）、李嘉明（高檢署檢察官 、33期）與李海龍（高檢署檢察官、33期）、謝名冠（台中高分檢檢察官、34期）與張云綺（35期）、張春暉（36期）與張介欽（高檢署檢察官、36期），張云綺為其中唯一位女性，亦曾任保護司副司長，能否脫穎而出值得注意。

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