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楊蕙如今開庭 深夜臉書發文「會證明清白」盼民眾聚焦疫情

卡神楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院今日上午11時首次開庭，楊蕙如戴著口罩出庭應訊。（記者劉信德攝）

卡神楊蕙如被控利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院今日上午11時首次開庭，楊蕙如戴著口罩出庭應訊。（記者劉信德攝）

2020-02-14 11:38:14

〔即時新聞／綜合報導〕「卡神」楊蕙如深陷網軍風波，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴，今日台北地院將針對該案首度開庭。而楊蕙如在開庭前的深夜在臉書發文，說明自己消失神隱的原因，並希望台灣的社會和媒體焦點放在防疫作戰上。

楊蕙如侮辱公署案今日上午11時首度開庭，她穿著灰色襯衫和牛仔外套，戴著口罩出庭應訊。這是她案發後首次現身。

楊蕙如在開庭前深夜在臉書發文，先是講述新型冠狀肺炎疫情在全球延燒，日本、越南、新加玻也開始出現群聚感染，「世界面對來自中國病毒的攻擊，目前尚無有效控制的跡象」。

隨後，楊蕙如表示，過去幾年，中國的網軍也和武漢病毒（新型冠狀病毒）一樣，攻擊世界各國，「包括造謠關西機場事件中國有派車進機場的假新聞，還有配合特定稱中國為祖國並造謠駐日處訊息的網路使用者」。楊蕙如說，在關西機場事件爆發至今，不少人都被誤導，他們也試圖表達和推播當時真實的訊息。

楊蕙如接著說明自己自事件爆發之後「神隱」的原因。她表示，不想成為特定政黨轉移候選人無能焦點的工具，因此選擇沉默。她也說，有各方單位跟她接觸，不過對於台灣主權的立場，及支持香港、新疆、西藏自由人權的堅持上，在對抗中國假新聞假訊息的戰爭中，從沒有、也不曾考慮收費。

楊蕙如還說，戰爭在過去槍砲彈藥的對抗，如今新增了網路戰場，她強調，不論過去、未來，只要中國網軍繼續發動攻擊，就會有更多台灣和全世界的網路義勇軍站出來對抗。

她最後表示，會和律師團提出舉證爭取清白，但希望與此同時，社會大眾能把焦點放在對抗來自中國、因中國政府隱匿（甚至可能是改造病毒）所爆發的武漢肺炎（新冠肺炎）疫情。

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