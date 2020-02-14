高市水箱車出勤車禍 消防員1死4輕重傷

2020-02-14 02:59:02

〔中央社〕高雄市一輛消防水箱車昨晚出勤時，在鳳山區與張姓男子駕駛拖車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5消防員1死4輕重傷。殉職馮姓小隊長熱心助人，打火弟兄十分不捨，祝一路好走。

高市警方與高市消防局初步調查，昨晚近10時，鳳山區頂圃街發生火警，鳳祥分隊1輛水箱車與5名消防隊員趕往灌救，出門約400公尺的途中，在鳳山區鳳頂路和過埤路口與拖車發生擦撞，水箱車翻覆，造成車內5人受傷。

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事發後，高市消防局獲報出動五甲、高桂、鳳山及特搜中隊等7個分隊的17車共42人前往搶救，利用千斤頂將壓在車下的5名消防員救出，分別送往3家醫院搶救。

高市消防局大隊長王國泰趕赴醫院探視，他說，馮姓小隊長到院前無呼吸心跳（OHCA），經院方搶救無效宣告不治，賴姓隊員意識模糊，另3人肢體等多處擦傷，送醫搶救中。

殉職的馮姓小隊長警校畢業後就到高雄縣、市合併前的高雄縣消防隊服務至今，已有27年的服務資歷，平時熱心助人，熱愛消防工作，與同事相處融洽，傳出不幸消息後，打火弟兄十分不捨，臉書FB也湧入大批留言祝一路好走，並集氣祈願傷者平安，也稱許馮姓小隊長是「永遠救難英雄」。

王國泰表示，水箱車執勤時的警示燈、警鳴器都依規定開啟，距鳳祥分隊約400公尺處，被大型拖車攔腰撞上，造成翻覆，當時馮小隊長坐在水箱車駕駛的後方。車禍確切原因仍待警方進一步鑑定。

轄區高雄市鳳山警分局過埤派出所員警獲報趕往處理，對未受傷的拖車司機張男進行酒測及錄製筆錄，張男初步供稱事發時沒有聽到水箱車的鳴笛聲，隨即發生擦撞。警方將調查當時是否減速由水箱車先行和紅綠燈等狀況，釐清車禍肇事原因和責任。（編輯：徐崇哲）

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