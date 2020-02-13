慟！泰雅族口簧琴國寶鄭保雄 溪邊修水管溺斃

泰雅族口簧琴老師鄭保雄致力傳承原住民技藝及文化，去年才獲第十四屆原曙獎表揚。（記者歐素美攝）

2020-02-13 20:12:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區知名的口簧琴老師鄭保雄，驚傳今天下午到裡冷溪邊修水管，疑不慎失足跌落溪中，家人因連絡不上他，下午到場尋找，發現他在水中，將他拉上岸時已四肢冰冷，無生命徵象，警方表示，將報請檢察官相驗，以釐清死亡原因。

家屬指出，58歲的鄭保雄今天中午外出，說要去溪邊修水管，但直到下午3點，家人仍連絡不上他，覺得有異，兒子趕到和平區東關路一段裡冷巷的裡冷溪邊查看，下午4點50分左右發現鄭保雄人在水中，嚇得趕打119報案，消防人員在電話中請鄭子先將人拉上岸，鄭子、鄭妻在兩名男性民眾協助下，一起將鄭保雄拉出水面，置於大石頭上，但鄭保雄已無生命徵象、肢體僵硬。

請繼續往下閱讀...

台中市消防局谷關分隊出動消防車、救護車及消防人員到場，因鄭保雄已明顯死亡，並未送醫，消防人員利用繩索及擔架將遺體搬到車輛可達的路邊，交由警方處理；和平分局天輪派出所表示，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

鄭保雄將泰雅族口簧琴文化傳承教導給非原住民、原住民及外國遊客，並於國內許多部落開設狩獵課程及口簧琴文化深耕課程，獨創的撥奏式口簧琴並獲台中市政府選為原住民十大伴手禮之一。鄭保雄長期推動原住民發展有傑出貢獻，去年才獲參山國家風景區管理處推薦，榮獲第十四屆原曙獎表揚。

鄭保雄致力傳承原住民技藝及文化，去年才獲第十四屆原曙獎表揚。（擷取鄭保雄臉書）

消防人員用擔架及繩索將鄭保雄的遺體抬到車輛可以抵達的路邊。（記者歐素美翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法