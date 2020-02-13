一路有貴人！徒步40公里男子靠金門縣府墊機票

自稱從台中機場徒步40公里到彰化溪湖求助的吳姓男子6日曾搭小三通抵金門，直到9日自稱身無分文，靠金門縣政府協助代墊機票才飛往台中機場。圖為小三通金門碼頭。（資料照，記者吳正庭攝）

2020-02-13 18:29:56

〔記者吳正庭／金門報導〕雲林縣元長鄉吳姓男子日前循小三通由中國入境金門，聲稱搭機抵台中後，因為他是「從中國回來」，導致無車可搭，不得不苦行40公里到彰化縣溪湖鎮公所求助；前幾天幫他暫時代墊機票的金門縣政府科長蔡建鑄說，當時吳男自稱心情不好前往中國散心，縣府的立場，希望協助他盡快平安返家，早日結束居家檢疫。

縣府表示，吳男6日從小三通入境，沒有發燒等相關症狀，卻也沒搭乘縣府安排往機場的「一條龍」接駁專車；直到9日上午徒步到金門機場，向航警表示身無分文，希望尋求協助，航警告知可前往機場旅遊服務中心撥打「1999」，縣府民政處科長蔡建鑄得知吳男處境表示願伸出援手。

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蔡建鑄說，吳男透露，1月即因心情不好前往中國散心，一路從貴州遊走到廈門，因旅費耗盡到「流浪台胞救助中心」暫歇，聽當地人士說「小三通快要關了」，他才趕緊搭小三通交通船到金門，在金門這幾晚都是在公園、車站度過。

蔡建鑄說，接獲通知後即趕往金門機場協助處理，並通報內政部民政司轉告雲林縣政府，雲林縣政府也表示願意接手；蔡建鑄見吳男身無分文，又思家心切，決定先代墊金門往台中的機票，並聯絡其胞弟前往接機，事後並向雲林縣政府追蹤了解，盼吳男心情早日回復平靜。

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