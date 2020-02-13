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大法庭首件裁定：詐騙集團車手可強制工作

最高法院刑事大法庭今天做出首件裁定，認為參加集團犯罪組織，又參與集團「車手」的詐欺犯行，同時觸犯組織犯罪防制條例「參與犯罪組織罪」與刑法「加重詐欺取財罪」，法院可採折衷的合憲解釋，限縮強制工作的目的性，既符合法理，又適應社會需要，且方便實務運作。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

最高法院刑事大法庭今天做出首件裁定，認為參加集團犯罪組織，又參與集團「車手」的詐欺犯行，同時觸犯組織犯罪防制條例「參與犯罪組織罪」與刑法「加重詐欺取財罪」，法院可採折衷的合憲解釋，限縮強制工作的目的性，既符合法理，又適應社會需要，且方便實務運作。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2020-02-13 16:23:38

〔記者張文川／台北報導〕最高法院刑事大法庭去年7月成立以來，今天做出首件裁定，認為參加集團犯罪組織，又參與集團「車手」的詐欺犯行，同時觸犯組織犯罪防制條例「參與犯罪組織罪」與刑法「加重詐欺取財罪」，法院依想像競合犯以加重詐欺罪論罪科刑時，在「有預防矯治其社會危險的必要、且符合比例原則」的範圍內，由法院一併宣告刑前強制工作；亦即採折衷的合憲解釋，限縮強制工作的目的性，既符合法理，又適應社會需要，且方便實務運作。

全案爭執在於，有人加入幫派從事暴力犯罪，須依違反組織犯罪條例處以刑前強制工作的保安處分，然而，若另一人加入幫派，並利用組織從事詐欺，同一犯行觸犯刑度較重的加重詐欺罪，與較輕的組織犯罪條例，依刑法55條「從一重處斷」依加重詐欺論罪時，是否亦應適用輕罪的組織犯罪，一併宣告強制工作，法院實務判決上出現歧異，法律見解並不一致。

最高檢察署聲請提案至大法庭統一見解獲准，首件刑事大法庭案件由法官林靜芬承審主筆，最高檢察署由檢察官吳巡龍、蔡瑞宗蒞庭，大法庭上月16日開庭辯論，邀請台大法律系教授林鈺雄、副教授薛智仁、政大法律系教授楊雲驊、許恒達，提供法律鑑定意見。

最高院刑事大法庭指出，此件的法律爭議在於有2種不同見解，一是立於刑法55條「想像競合犯」封鎖作用意旨的「肯定說」，認為可以直接依組織犯罪防制條例宣告強制工作；另一是「否定說」，認為依刑法第1條「罪刑法定原則」規定，不能依組織犯罪條例宣告強制工作，因為罪刑較輕的參與犯罪組織罪，已被刑法加重詐欺取財罪所吸收。

大法庭今天做出裁定，採「修正的肯定說」，從文義與體系解釋上出發，來解釋刑法第55條前段規定，並依循司法院釋字第471號解釋意旨，採合憲性解釋，針對組織犯罪條例的規定，做目的性限縮，既符合法理，又適應社會需要，且方便實務運作。

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