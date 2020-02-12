2/12 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落新北、屏東

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-02-12 22:14:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月12日）開獎的第109000037期今彩539，頭獎開出2注，分別由新北市板橋區大觀路二段177號的「穩卯彩券行」，以及屏東縣里港鄉永春村中山路50號的「錢王彩券行」開出，可得獎金800萬元；第109000037期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000037期雙贏彩中獎號碼為「02、05、09、11、14、15、16、17、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共224注中獎，每注可得500元；肆獎共2789注中獎，每注可得100元。

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第109000037期今彩539中獎號碼為「17、19、23、33、35」，頭獎共2注中獎，每注可得獎金800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6577注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6289注中獎，每注可得50元。

第109000037期39樂合彩中獎號碼為「17、19、23、33、35」，四合共10注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共156注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6288注中獎，每注可得1125元。

第109000037期3星彩中獎號碼為「735」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000037期4星彩中獎號碼為「8662」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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