北市松江路公寓傳火警 現場無人疑電線走火

台北市松江路184巷內的一棟公寓大樓3樓今日晚間傳出火警。（記者劉慶侯翻攝）

2020-02-12 20:38:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市松江路184巷內的一棟公寓大樓3樓，今日晚間7時55分，莫明發生竄出濃煙和火苗。消防局據報前往灌救，火勢在約20分鐘後控制撲滅。救難人員進入現場，發現並無人員在屋內，疑是電線走火肇禍，警消現在火場進行初步勘查中。

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