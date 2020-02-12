來不及彌補親情！更生人尋子只見骨灰和遺照
〔記者李立法／屏東報導〕更生人「阿成」出獄後費盡工夫才打聽到19年未曾見過面的兒子「小成」下落，並透過屏東市戶政事務所協助找到「小成」的養父母，遺憾的是，「小成」已不在人世，只剩一罈骨灰和一張遺照，讓來不及彌補父愛的「阿成」難掩落寞。
「阿成」年輕時因案入獄10多年，女友在他服刑前懷了孕，「阿成」還來不及見到出生的兒子，女友便將孩子送人收養，從此失去音訊，「阿成」出獄後洗心革面找到正當工作，因為對孩子感到虧歉，希望能彌補在牢獄中無法盡到的父愛，他多方打聽，輾轉得知當年女友將孩子交給屏東一對夫妻收養，於是從台北南下尋求協助。
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屏東市戶政事務所表示，「阿成」去年底帶著誠意及相關證明前來尋找19年素未謀面的兒子「小成」，經調閱戶籍資料後，當年確實有位未婚產子的女性將孩子交給屏東一對夫妻收養，基於尊重「小成」養父母的意願，必須先徵得同意，才能作後續安排，孩子的養父母十分明理，答應了「阿成」的請求。
但遺憾的是，「小成」幾年前在一場意外中不幸溺斃，原本滿懷期待的「阿成」心口有如針刺，愴然若失地到納骨堂向兒子靈位祭拜，望著骨灰罈上的遺照，訴說身為人父的思念與少不更事的懊悔；「阿成」離開前向熱心協助的屏東市戶政事務所表達謝意，雖然結果出乎預料，但他對兒子的養父母充滿感恩，感謝這對夫妻帶給孩子的愛。