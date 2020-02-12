台商殺「恩人」搶天珠 起訴書揭露「買兇殺人計畫」

警方陸續逮捕殺害張姓商人 的兇手。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-12 13:24:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台商黃焌柚與張姓天珠商人熟識，張男還把珍貴「天地眼中眼」借給黃男配戴，黃男卻經商失敗，又因在台灣從事非法吸金而官司纏身、欠債累累，竟恩將仇報，找來6名共犯，開會兩次擬定殺人強盜天珠計畫，以買天珠為幌子，騙張男外出交易時，由共犯李之楷、蔡信佑、李政達動手殺害，搶得價值1024萬元天珠14顆，行兇過程卻被路人撞見報警，警方先逮捕3人，循線查到黃男等人涉案，黃男則全盤否認，辯稱一切都是開玩笑，台中地檢署依強盜殺人等罪名起訴。

檢方於起訴書中強調，黃焌柚是主謀，事後刪除通訊軟體，藉此湮滅證據，被捕後又辯稱是開玩笑，把責任推給別人，顯示他態度惡劣又毫無悔意，聲明法院量處適當之刑。

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起訴書指出，台商黃焌柚（40歲）因喜好天珠而結識張姓天珠商人，張男還把珍貴「天地眼中眼」借給黃男配戴，黃男卻因在中國經商失敗，把天珠用38萬人民幣（台幣163萬）賣掉，黃男返台後又從事違法吸金，還是不順而欠債，還一度被羈押，遂把歪腦筋動到張男身上，想綁架殺害張男盜取天珠得利。

2019年11月，黃男找25歲男子李政達，以每人酬勞3萬元代價，委託李男找4個人綁架殺害張男，並指示李男準備圓鍬、童軍繩與手套，李男透過男子邱勝華（18歲），找來李之楷（18歲）、洪郁翔（19歲）、黃昱瑋（19歲），眾人兩度開會擬定殺人計畫，其中，李之楷還是打過HBL（高級中等學校籃球聯賽）甲組的球員，但高中畢業後未再繼續打球。

同年月18日下午，他們找到中市太平區十九甲山區，以及望高寮兩處預定埋屍地點，翌日並到租車行租車，買了圓鍬等工具，並先後兩次勘查張男住處地形，確認張男的行蹤，20、21、23、24日晚間於張男住處附近埋伏，但都沒堵到張男，黃男遂與李男改變計畫，決定由李男出面，謊稱購買天珠，約李男在25日上午於中市北屯區一家茶藝館後方停車場見面。

雙方赴約前，李之楷找來19歲蔡信佑，夥同李政達先見面，約定殺害張男搶得天珠，可以獲得5萬元酬勞，3人堵到張男後，先毆打張男，再刺殺32刀，強盜市價1024萬元的14顆天珠，不料，行兇過程卻被兩位民眾見報，立刻向警方報案，警方透過車牌找人，抓到行兇的3人，但張男仍因傷勢過重，當天下午死亡。

檢方偵查時，主嫌黃焌柚全盤否認，他宣稱一切都是開玩笑，下手的3人則坦承強盜殺人，至於參與殺人計畫，但沒有實際綁架殺害張男的洪郁翔等人，則坦承預備強盜犯行，全案依預備強盜與強盜殺人罪起訴。

張姓天珠商人送醫後，因傷勢過重而死亡。（記者張瑞楨翻攝）

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