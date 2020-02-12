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芳苑鄉反火化場總幹事遭歹徒打成重傷送醫

芳苑鄉反火化場總幹事楊四海被打送醫。（記者顏宏駿翻攝）

芳苑鄉反火化場總幹事楊四海被打送醫。（記者顏宏駿翻攝）

2020-02-12 12:34:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕數名不明人士今天上午分乘2輛計程車前往芳苑反火化場自救會總幹事楊四海住處，將楊打成重傷後逃逸，楊男被送往彰濱秀傳醫院急診中，事件是否與楊四海反對火化場設立有關，警方正深入調查。

楊四海擔任反火化場自救會的總幹事，身份敏感，由於芳苑鄉公所爭取火化場設立，鄉內反對聲音強大，組成自救會，楊等人前天才赴公所抗議，並到縣府陳情，沒想到就被打成重傷。

芳苑鄉反火化場總幹事楊四海被打送醫。（記者顏宏駿翻攝）

芳苑鄉反火化場總幹事楊四海被打送醫。（記者顏宏駿翻攝）

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