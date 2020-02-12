1天只能睡3小時？印尼漁工跨海告洋狀 控台灣船東虐待

兩名印尼籍漁工跨海控訴台灣船公司虐待。示意圖，照片中船隻無關當事人。（本報資料照）

2020-02-12 09:59:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營遠洋漁業的楊姓男子和林姓船長，被兩名印尼籍船員跨洋控訴，船上工作髒亂不堪，還要賣命工作，1天睡不到3小時，甚至還被苛扣薪水，一個月只領13K；雄檢調查後發現，該艘漁船雖然老舊，但仍有足夠安全設備及飲食供應，偵結後處分不起訴。

這起跨海告洋狀的案件發生在2018年5月17日，當時這艘台籍遠洋漁船到南洋捕魚，漁船駛入開普敦運補時，南非海事安全局接獲印尼駐開普敦總領事館反應，上船檢查後，發現部分船員抱怨伙食不佳、無法洗澡、衛生條件差等情況，似違反《國際勞動組織漁撈公約》。

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2名印尼籍漁工向南非海事安全局反應，在船上吃不好、睡不飽就算了，但林姓船長利用他們語言不通，時常大聲咆哮，海象惡劣時還要穿上雨衣賣命工作，薪水還被苛扣，每個月領不到法定最低薪資450美金，根本就像奴隸一樣。

雄檢接獲移民署及漁業署函送資料後展開調查，發現船上8名漁工薪水低於450美金，但是船公司沿用舊制規定，後來也補足差額；至於漁工控訴每天睡不到3小時的部分，檢方傳喚林姓船長和南非所做訪談其他漁工筆錄，發現只有漁獲正在大量撈捕或是緊急狀況才會睡不到3小時，一般都能睡5個小時，漁獲較少時還能休息更久。

至於船上衛生條件不佳等情況，雄檢調查後認為是漁船老舊，但仍有足夠安全設備及飲食供應，加上兩名告洋狀的印尼籍漁工投訴完後，就從南非直接回印尼，在無法取得進一步事證的情況下，偵結處分船東及船長等人不起訴。

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