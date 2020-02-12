大數據找出31~60歲是酒駕高風險群 高市警今起3天強力取締

高市警方以大數據找出31~60是酒駕高風險群，今天起3天專案強力取締。（記者黃良傑攝）

2020-02-12 09:22:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局透過大數據統計去年酒駕肇事案件中，汽車肇事比率上升至4成，交通大隊決定加強取締汽車駕駛酒駕，機車酒駕取締維持原有力道，警方也分析出31歲至60歲民眾，酒駕肇事占整體比率71.5%，成為高風險族群，警方為展現取締酒駕決心，12至14日連續3天進行「封閉式路檢」強力取締酒駕。

警方大數據分析後也發現，酒駕肇事事故中，肇事者飲酒地點上，大部分是便利超商（含檳榔攤），以及熱炒店、路邊攤及KTV等，另於自宅飲酒後酒駕上路比例也高達3成，警方也會加強這些地方的臨檢、宣導，但展現取締決心和重罰，才是嚇阻酒駕的強心針，今天起一連3天強力執法，尤其是汽車酒駕對用路人的人身安全威脅更甚，將是取締重點。

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警方連續3天「強化取締酒駕勤務」，將聯合市區17個分局，同步針對橋梁、地下道、聯外道路及往來幹道，實施封閉式道路臨檢勤務，讓深夜可能酒後駕車的民眾不敢心存僥倖。

此外，有鑑於以往取締酒後駕車之路檢常以「一車四人」執行，取締酒駕及遏制不法效果有限，交通警察大隊規劃「封閉式路檢」，強化路檢執勤人數達20人以上，並拉長縱深達40至50公尺有效減緩車速，也確保執勤人員安員。

警方透過「一加三」警力布署，規劃至少3組機動攔截警網，針對意圖逃逸及規避臨檢之不法人士，即時發動攔檢，強化警力有效作為，透過取大執法針對汽車加強攔檢，展現執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全、提供市民安心的居住環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市警方以大數據找出31~60是酒駕高風險群，今天起3天專案強力取締。（記者黃良傑攝）

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