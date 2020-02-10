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玉井前輩堂縱火7死2傷慘案 檢方求處凶嫌死刑

南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成七死二傷慘案。（記者王俊忠翻攝）

南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成七死二傷慘案。（記者王俊忠翻攝）

2020-02-10 12:14:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察官黃榮加偵辦造成7死2傷慘劇的南市玉井區真理佛堂前輩堂縱火案，今天偵結起訴涉縱火凶嫌曾文彥。檢方表示，曾嫌曾經住過前輩堂，竟不知感恩、僅因細故潑灑汽油縱火，形同無差別弒殺屋內人員，釀成重大傷亡慘案，且迄今毫無悔意、泯滅人性，依縱火殺人等罪起訴並請法官判處死刑，以昭炯戒。

檢警調查，曾文彥曾於2017年間住在南市玉井區真理佛堂前輩堂（下稱前輩堂），與前輩堂張姓負責人兒子因細故發生口角糾紛，他就離開前輩堂，直至2019年間，曾嫌曾向張姓負責人表示欲返回前輩堂居住。張某回稱前輩堂已無剩餘房間供曾嫌居住、並婉轉拒絕曾嫌返回前輩堂，不料曾嫌竟心生怨懟，起意放火燒燬前輩堂北棟的決心。

曾嫌於年2019年12月14日凌晨0點許先在台南市區以加油桶購買汽油，再搭計程車到前輩堂，同日凌晨1時14分許，曾嫌到達前輩堂後，即到前輩堂北棟建築物，把2桶5公升汽油潑灑在前輩堂北棟建物內的1樓西側走道與通往1樓夾層的樓梯附近玄關，再點火焚燒汽油，造成前輩堂北棟建物走道與樓梯處陷入火海，他則逃離現場，正在屋內睡覺的住民們走避不及，造成7死2傷慘劇。

南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成七死二傷慘案，屋內遭嚴重燒燬。（記者王俊忠翻攝）

南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成七死二傷慘案，屋內遭嚴重燒燬。（記者王俊忠翻攝）

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