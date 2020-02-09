賄賂曝光 貪還錢關5年、男交付賄賂關3個月

賴姓偵查佐在瑞芳分局偵查隊任職期間，竟向犯嫌友人商借３５萬元，並未支付利息（記者吳昇儒攝）

2020-02-09 12:42:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名林姓男子得知偵辦詐欺案件的偵查佐賴柏瑞缺錢花用，竟同意免息陸續借出35萬元，換取友人不被偵辦。貪警發現被檢察官追查後，才將款項歸還。基隆地院近日審結，認定借錢給賴員的林姓男子，觸犯交付賄賂罪，判處有期徒刑3月，褫奪公權一年。

檢廉調查，原任職於新北市瑞芳警分局偵查佐賴柏瑞負責分局詐欺業務，因案結識周姓車手頭，進而認識林姓男子。2017年4、5月間，碰巧接辦林男涉嫌的詐欺案件，卻洩漏案件偵辦進度給林男。林男則向賴員表示，希望他不要追查案件中的劉姓共犯。

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過了不久，賴員竟開口向周男「借款」20萬元，但周表示自己沒錢轉介由林男提供款項。林男籌集20萬後，交給周男請他轉交給賴員。

但賴卻食髓知味，改以小隊長也要借錢的名義，再向林男商借15萬元，但兩筆金額賴卻對於利息部分隻字未提，獲取不用付利息的不當利益。

賴員順利「借」得35萬元後，同年5月21日偵辦該詐欺案時，竟配合林男需求，要案件中胡姓犯嫌不要供出劉姓男子；更未通知案件中的劉男、邵女到案製作筆錄。

隔了一個月，劉男因通緝案件被逮時，賴員也未規定製作詐欺案筆錄，此外涉案的邵女因毒品案件羈押在女子看守所，他也未曾借詢或聲請提詢，違背犯罪偵查職務，詐欺案件內也未將2人移送。

直到賴男發現自己被基隆地檢署調查，馬上透過周男聯繫林男女友，歸還積欠的款項，期間共獲得不當利益1萬6445元利息。交付及收受賄款的林男與賴員則被移送法辦。

法官認為，林男為了照顧劉男免息借貸給賴姓偵查佐，已經觸犯非公務員對於公務員關於違背職務之行為交付不正利益罪，考量他犯後自白承認犯行，故判處他有期徒刑3月，褫奪公權一年；另收賄的賴員則被判處有期徒刑5年，褫奪公權3年，不法所得1萬6445元沒入。

據悉，不少警界人士質疑，分局的長官應該會管控案件偵辦進度及犯嫌人數，單憑賴員一人就能決定不要移送劉男，案件進度辦到哪，也是令人質疑。

賴姓偵查佐被判關５年（記者吳昇儒翻攝）

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