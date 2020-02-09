桃園大園欣隆環保工程凌晨大火 紅光驚人空品無異常

桃園市大園區的資源回收廠，深夜竄出火舌，消防人員到場搶救，目前由消防人員處理剩餘殘火。（記者魏瑾筠翻攝）

2020-02-09 10:12:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園市大園區的欣隆環保工程公司，今天凌晨1點多竄出火舌，幸無人員受困，經消防人員漏夜搶救，火勢已於今天凌晨4點41分熄滅，目前由消防人員處理剩餘殘火。桃園市政府環境保護局也派員前往勘查，初步調查該處無堆置毒化物，且空氣品質無異常，起火原因仍待進一步釐清。

位在桃園市大園區許厝港路501號的欣隆環保，今天凌晨1點多竄出火舌，由於火警地點鄰近海邊，風速強勁，火勢一發不可收拾，廠房外的資源回收廢棄物全面延燒，猛烈火勢遠方數公里外清晰可見，相當驚人。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府消防局今天凌晨1點13分獲報，立即出動消防人員及車輛，佈水線全力灑水灌救，並於今天凌晨2點25分控制火勢，凌晨4點41分將火勢撲滅，這場火警共出動警消65人、義消8人，由桃市府消防局第三大隊長殷明坤擔任指揮官，殘火預計於今天上午10點處理完畢。

桃市府環保局指出，今天凌晨接獲消防隊通報欣隆環保工程火警後，隨即派稽查人員到火災現場勘查，發現起火點是廠內廢紙堆置區，未有使用及存放毒化物情形。

桃市府環保局表示，稽查人員在現場以pH試紙檢測消防廢水pH約7，重金屬試紙（銅、鎳）檢測未有反應，至上風處及下風處以PID檢測總發揮性有機化合物（VOC）讀值皆為0ppm，有關起火原因由消防局火災調查科調查釐清。

據了解，失火地點欣隆環保工程公司，主要從事環境清潔 、資源回收及再生 、資源回收，有關起火原因以及財損仍待進一步釐清。

桃園市大園區的資源回收廠，深夜竄出火舌，消防人員到場搶救，目前由消防人員處理剩餘殘火。（記者魏瑾筠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法