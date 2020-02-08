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天九牌賭場隱身羊肉爐店 警破門查獲90萬現金

永和路一間羊肉爐店前後門有雙門牌，41歲陳姓男子承租經營「天九牌」賭場。（記者陳薏云翻攝）

永和路一間羊肉爐店前後門有雙門牌，41歲陳姓男子承租經營「天九牌」賭場。（記者陳薏云翻攝）

2020-02-08 14:08:10

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名41歲陳姓男子，看準永和區一處羊肉爐店面有前後門、雙門牌特點，向屋主承租後用來經營「天九牌」賭場，不定時開放賭客前來豪賭，警方接獲線報，於6日凌晨前往攻堅查緝，成功逮捕陳男及2名員工，以及33名賭客，現場賭資及抽頭金更高達91萬餘元，警方訊後依法送辦。

據了解，陳男自稱是臨時工，因認為經營賭場可以大賺一筆，因此在去年底向永和區一段37巷內的屋主承租空房，神奇的是，陳男承租的空房，與位於永和路一段上的羊肉爐店打通，因此一個空間卻有兩面門牌，白天是羊肉爐店，晚上變成「天九牌」賭場。

為了規避警方查緝，陳男都會與賭客相約在捷運站，再一同搭乘計程車前往賭場，且每次上車地點都會更換，企圖規避警方查緝，每位賭客以每注1000至2萬不等進行下注。陳男另外以每天2000元雇用44歲饒姓男子擔任清注人員；以及33歲簡姓男子協助把風。

經蒐證後，警方於6日凌晨2時許持搜索票前往查緝，在破門時，便聽到屋內騷動大喊「有警察！」警方迅速入內控制場面，發現賭客竟高達33人，警方也在現場查扣賭資86萬、抽頭金5萬6000元、點鈔機、天九牌以及監視器等證物。

陳男遭逮後辯稱，賭場是6日當天才開幕，一開幕就被警方查緝，另兩人則坦承受到陳男雇用協助經營賭場，警方訊後將陳、饒、簡3人依賭博罪嫌送辦，另33名賭客也依社維法裁罰。

永和路一間羊肉爐店前後門有雙門牌，賭客多從後門進入。（記者陳薏云翻攝）

永和路一間羊肉爐店前後門有雙門牌，賭客多從後門進入。（記者陳薏云翻攝）

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