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扯！他二度猛催油門撞飛女鄰居機車硬要停

尹男欲停車時前進角度沒抓好，讓賴姓女車主機車「全倒」。（記者許國楨翻攝）

尹男欲停車時前進角度沒抓好，讓賴姓女車主機車「全倒」。（記者許國楨翻攝）

2020-02-08 13:24:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局交通分隊日前清晨接獲一起交通事故案件，賴姓女車主表示，將機車停放東區十甲路住家大樓騎樓，經告知才驚見機車遭人撞倒受損，肇事者未報警也未留下聯絡資料就離去，幸好熱心鄰居記下對方車牌，讓無奈又生氣的她，得以向警方報案討公道。

警方獲報調閱監視器，確認肇事者是住在附近的65歲尹姓男騎士，但為何撞倒他人機車後直接離開，隨即請他到案說明，尹男向警方說，當時他剛上完夜班，人非常疲累，在事故地點前的騎樓發現車位欲停車，停車時擦撞上對方機車，但自己太累便回家休息等語。

但警方檢視監視器，發現尹男欲停車時，前進角度沒抓好，讓賴姓女車主機車「全倒」，不知道是否真的太累，他見停放空間不足竟無視已遭撞倒的機車，憑著一股想停車的執念，倒車後又將倒地的機車推撞一次，最後終於將機車停好後，卻裝作什麼事都沒有就直接離開。

只是尹男二度猛催油門撞飛賴女機車，停好車後逕自離開，鄰居全程直擊誇張行徑好傻眼，且事後強辯因為太累才回家休息，警方不予採信。

分隊長蔡興邦表示，尹男機車撞倒賴女機車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，尹男仍不得離開現場，針對其逃逸行為依規定舉發。

尹男二度推撞倒地機車騰出停車空間，鄰居全程直擊誇張行徑好傻眼。（記者許國楨翻攝）

尹男二度推撞倒地機車騰出停車空間，鄰居全程直擊誇張行徑好傻眼。（記者許國楨翻攝）

尹男的機車。（記者許國楨翻攝）

尹男的機車。（記者許國楨翻攝）

賴女的機車因此受損。（記者許國楨翻攝）

賴女的機車因此受損。（記者許國楨翻攝）

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