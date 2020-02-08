椰子樹落葉砸傷騎士 高市府被判賠

椰子樹落葉砸傷騎士，橋頭地院認定市府有過失，判決賠償21萬元，可上訴。（記者鮑建信攝）

2020-02-08 08:24:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳男騎機車外出，途經右昌街，突然被路旁椰子樹掉落樹葉擊中，頓時人車倒地，全身多處骨折受傷，憤而打官司討公道，橋頭地院認定市府有過失，判決賠償21萬元，可上訴。

陳姓原告指出，去年4月28日上午11時，他騎重型機車沿高雄市楠梓區右昌街，由西向東行駛，行至右昌街30號前時，突遭路旁椰子路樹掉落樹葉擊中摔倒，導致頭部外傷、左胸第5、6肋骨骨折等多處受傷。

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他認為椰子樹為養工處管理的公共設施，卻未依法妥善處理有過失，依國家賠償法請求醫療費、精神慰撫金等35萬元。

被告市府養工處辯稱，陳說目擊證人的資料在交通大隊，但被交大否認，並依現場照片，顯示案發後椰子樹已被移動過，違反違反道路交通事故處理辦法外，陳男在現場時就已包紮手臂，且在椰子樹掉落位置之前就已有刮地痕，有可能是他騎車自摔，而非樹葉掉落所致，自認沒有過失。

據楠梓分局查證資料，證人何姓女騎士指出，案發當時她騎車在陳男的對向，有看到一個很大的東西砸下來，然後就聽到車子滑行倒地的聲音，她過去看到陳倒地，就把機車停在他後方，幫忙叫救護車，並說，她有流很多血，當時現場還有其他人停下來，並去扶陳男起來。

承辦法官調查，養工處未妥善管理椰子樹，導致落葉擊中騎士，的確有疏失，並審酌陳提出款項，認為賠償21萬比較合理。

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