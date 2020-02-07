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無業男持刀搶超商現金菸酒 逃回家躲掀床內仍被抓

警方起出被搶走的贓款。（記者魏瑾筠翻攝）

警方起出被搶走的贓款。（記者魏瑾筠翻攝）

2020-02-07 16:59:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市22歲林姓男子，疑無業缺錢花用，5日晚間8點半，手持尖刀闖入蘆竹區某超商，脅迫店員交出收銀機內的現金，並在搜刮貨架上的香菸及啤酒後，逃之夭夭，警方獲報，調閱上百支監視器，6日上午持搜索票進入林男家中，揪出藏匿在掀床內的林男，並起出贓物及贓款，訊後將依強盜罪嫌將他移送法辦。

這起強奪案發生在5日晚間8點半，林男頭戴安全帽，進入蘆竹區某超商，只見林男手持約20公分的尖刀，闖入櫃台脅迫女店員交出收銀機內的現金3萬5000元以及貨架上的23包香菸，臨走前他還拿走冰箱內的6瓶啤酒，隨即騎車逃逸。

當地蘆竹警分局獲報後，調閱上百支監視器，查出林男可能藏匿地點，漏夜埋伏，並於6日上午持拘票進入屋內逮到林男，得知警察找上門，林男為規避查緝，還躲在房間內的掀床中，不料還是被警方找到，並起出23包香菸，被林男喝剩的3瓶啤酒等贓物，還有3萬2200元贓款，當場人贓俱獲。

警方表示，整起案件從發生到破獲，僅花了14個小時，被害人一覺醒來接到警方破案通知，並領回贓款，也對警方辦案的超高效率大表讚許，全案於調查完畢後，依強盜罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。

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