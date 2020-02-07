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首頁　>　社會

台中潭子區住宅火警 1孕婦多處燒燙傷送醫

潭子區一處住宅火警，大批消防人員趕往灌救。（記者歐素美翻攝）

潭子區一處住宅火警，大批消防人員趕往灌救。（記者歐素美翻攝）

2020-02-07 09:40:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭子街今天上午7點多發生一起住宅火警，造成一名9歲男童及20歲孕婦受傷送醫，男童只是輕微不適，在台中慈濟醫院急診觀察；孕婦16％燒燙傷及吸入過多一氧化碳意識不清插管治療，目前轉送中國醫藥大學附設醫院治療，火災原因則有待進一步調查釐清。

今天上7點27分，台中市消防局接獲民眾報案指稱潭子街一處4樓透天厝起火燃燒，

潭子、頭家厝、豐原、四平及東山等消防分隊隨即出動13輛各式救災（護）車輛及43人趕往救援。

消防人員到場時，發現1樓起火，有4人（2大2小）擠在2樓陽台求救，趕緊架梯將4人救下，4人表示，3樓尚有一人受困；消防人員趕緊再衝入3樓救人，當時20歲懷有4個月身孕的谷女疑因不適，躺在床上，消防人員趕緊將她送往台中慈濟醫院；另4人中的9歲男童，隨後表示身體不適，也送往台中慈濟醫院。

台中慈濟醫院表示，男童輕微嗆傷、情況良好，目前僅在急診觀察；懷有身孕的谷女左手臂、臀部、雙腳底及左臉共約16%燒燙傷及因吸入過多一氧化碳，意識不清，經插管急救，目前轉送中國附醫治療。

據了解，林男一家四口租住在該透天厝，谷女為親戚，5人租住在該處透天厝中；至於火災發生原因，消防局表示，需進一步調查釐清。（10:16更新）

潭子區發生住宅火警，現場濃煙密布。（記者歐素美翻攝）

潭子區發生住宅火警，現場濃煙密布。（記者歐素美翻攝）

潭子區一處住宅火警，消防人員進入灌救。（記者歐素美翻攝）

潭子區一處住宅火警，消防人員進入灌救。（記者歐素美翻攝）

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