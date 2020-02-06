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台南高鐵站1500萬搶案 9嫌全數落網

歸仁警方昨天在新北三峽逮獲台南1500萬搶案最後一名謝姓嫌犯。（記者萬于甄翻攝）

歸仁警方昨天在新北三峽逮獲台南1500萬搶案最後一名謝姓嫌犯。（記者萬于甄翻攝）

2020-02-06 20:25:35

〔記者萬于甄／台南報導〕台南高鐵站去年底發生一起搶案，從事虛擬幣仲介的葉姓男子與賣家相約交易市價1500萬的「泰達幣」，但過程中卻遭歹徒行搶，警方調查，全案共9名嫌疑人，案發後3天內逮獲4名嫌犯，歷經2個多月的調查，陸續再逮獲4名，昨在新北市逮捕最後一名謝姓嫌犯，全案追回613萬4600元贓款。

警方調查，葉男去年11月底與妻子分別提著裝有700萬與800萬的背包、行李箱，在高鐵台南站載客區等待交易虛擬貨幣「泰達幣」50萬顆，孰料，2人抵達現場卻遭嫌犯盯上，並以清點現金為由，要求葉男搭上黑色賓士車。

葉男上車後驚覺不對勁，欲提著背包、行李箱拉開車門逃走，但嫌犯卻加速駛離，導致葉男遭拖行10餘公尺，手腳多處擦挫傷，而嫌犯做案過程約2分鐘，就得手1500萬。

案發後，歸仁警方與刑事局第八大隊組成專案小組，陸續逮回相關涉案人，歷經2個月，全案昨在新北市逮獲最後一名謝姓嫌犯，當下，謝嫌正與親友出遊，看見警方上前圍捕竟企圖開車衝撞，所幸警方機警擊破車輪，順利抓回謝嫌歸案。

歸仁警方掌握9名涉嫌人分別居住在高雄、台南，經常以賣家身份「潛水」在虛擬貨幣網站誘騙交易，但卻未擁有任何「泰達幣」，此次得手1500萬元後全數分贓，部分已遭花掉，警方陸續從9嫌身上追回613萬4600元贓款。

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