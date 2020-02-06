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釋憲詰問少女的性侵犯 白嫖、扭奶黑歷史曝光

曾男自認對質詰問權受到侵害，聲請釋憲。（記者吳政峰攝）

曾男自認對質詰問權受到侵害，聲請釋憲。（記者吳政峰攝）

2020-02-06 22:12:18

〔記者吳政峰／台北報導〕一名15歲少女2002年間遭人擄走性侵，警方1年10月後透過DNA比對逮到曾姓嫌犯，但少女身心受創，拒絕再度出庭作證，法官遂依警詢筆錄及DNA鑑定判曾男3年10月徒刑。曾男不滿少女沒出庭、無法行使對質詰問，防禦權受到侵害，聲請釋憲，而他犯下白嫖、揉胸的黑歷史也曝光。

本案被害少女2002年間參加完教會活動徒步返家，遭人用麻布套頭強擄上車，載往不明地點性侵，事後再被丟回原址，少女負傷通知母親並報案，就醫時下體還留著血，內褲上則採集到不明人士的DNA，比對資料庫未發現符合對象。

案件高懸1年10日現曙光，警方接獲另一名15歲少女報案，指她在網路上結識一名曾姓檳榔攤老闆，相約以5000元援交，雙方在賓館喝酒玩樸克牌，趁著醉意發生性關係，完事後她先去洗澡，沒想到一出浴室門曾男不見蹤影，手機及皮包內的現金也不翼而飛。

員警循線找到曾男，除移送白嫖案，並採集他的DNA建檔，比對歷史案件，赫見與擄人性侵案嫌犯檢體完全吻合，立刻通報檢察官，雖然曾男矢口否認，還質疑「你們警方的DNA不準啦！」仍被起訴。

遭擄性侵的少女案發後罹患重度憂鬱症，領有精神疾病的身心障礙手冊，連醫師都不敢提及跟案件有關的事，以免她排斥就醫。而她一收到法院開庭傳票，馬上崩潰衝到廁所大哭，甚至徒手打破浴室的門，情緒激動，直到2星期後才能上學，明顯無法出庭作證。

法官援引性侵害犯罪防治法第17條規定，因性侵害致身心創傷無法陳述，被害人在接受警察詢問的筆錄「得為證據」，加上有DNA的補強證據，一審依強制性交罪判刑6年，雖然曾男辯稱當時在家顧小孩，否認犯罪，但在二審階段賠償被害人，獲得改判3年10月。

改判一個多月後，台北市發生兩起扭奶案，嫌犯騎著遮掩大牌的機車，隨機挑選落單女子，先擋住她們去路，再伸手用力抓扭、旋轉胸部，造成胸部紅腫受傷，警方調閱監視器鎖定曾嫌涉案，依強制猥褻及傷害等罪送辦。

曾男被認定性侵少女及白嫖成罪，定應執行4年6月，2起扭奶案定應執行1年6月，雖然他喊冤，稱不知遭誰指控性侵，2010年聲請釋憲，仍於2012年發監，2016年假釋出監。

如果大法官宣告違憲，曾男即可持釋憲文提起再審，要求被害少女到庭接受對質詰問。而有傳聞證據例外條款的刑事訴訟法、人口販運防制法、兒少性剝削防制條例亦有可能受到牽連，影響層面甚鉅。

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