議員任內涉詐領助理費 澎湖前民政處長成萬貫被起訴

澎湖縣政府前民政處長成萬貫，擔任議員期間涉嫌詐領人頭助理費遭提起公訴。（資料照）

2020-02-06 21:02:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前澎湖縣政府民政處長成萬貫，涉嫌在擔任議員期間，以人頭浮報助理費用，經澎湖地檢署偵查終結，將成萬貫及另3名人頭助理，依貪汙治罪條例提起公訴，現成萬貫仍羈押禁見，民政處長職務則由縣府參議盧春田代理。

澎湖地檢署起訴書指出，檢察官陳建佑去年10月15日指揮法務部調查局澎湖縣調查站、法務部調查局南部地區機動工作站，偵辦前澎湖縣議員成萬貫，涉嫌擔任澎湖縣議會第17屆及第18屆縣議員期間，利用職務上之機會，以人頭助理申報為公費助理詐取財物案，成萬貫經法院裁准羈押禁見，其餘擔任人頭助理之2名被告，則分別由檢察官命具保10萬元。

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被告成萬貫未實際聘請公費助理，自行保管暨支配使用人頭助理李姓、成姓、成姓所有之帳戶存摺與印章，領取澎湖縣議會編列經費補助公費助理補助費及春節慰問金，提出「澎湖縣議會議員助理聘書」、「身分證正反面影本」、「議員公費助理人員資料登記名冊」等文件予澎湖縣議會，遂將每月補助之公費助理補助費暨年終之春節慰勞金，分別撥付至成萬貫人頭助理帳戶內。

總計成萬貫向澎湖縣議會，就第17屆議員任期內詐取公費助理補助費458萬0562元；就第18屆議員任期內詐取公費助理補助費371萬3741元，總計詐取829萬4303元。檢察官依共犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物罪、刑法第214條使公務員登載不實罪等罪嫌。

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