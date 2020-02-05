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首頁　>　社會

檢舉達人亂入健保署 癱瘓台南口罩發放會議

蘇婦亂入健保署被逮後，遮住臉部快速跑上偵防車。（記者王捷攝）

蘇婦亂入健保署被逮後，遮住臉部快速跑上偵防車。（記者王捷攝）

2020-02-05 21:06:48

〔記者王捷／台南報導〕武漢肺炎期間防疫優先，2月6日口罩實名制上路，健保署與各單位加緊腳步配合，不過台南蘇姓檢舉達人卻大鬧中央健保署南區業務組，今天下午該組正在為口罩發放議題開會，蘇婦卻執意要檢舉健保署人員，在辦公室酸言酸語不肯離開，還疑似嘲諷公務人員沒做事，讓口罩發放會議無法進行，警方最後依妨害公務將蘇婦移送法辦，記者詢問蘇婦為何要妨害口罩發放？但她遮住臉部衝進偵防車內等待警方移送。

蘇婦過年期間在永康分局揚言要所長倒台，並諷刺警員要重新念國文，被警方依妨害公務移送法辦，今天又傳出蘇婦有新創舉，下午她到中西區的健保署南區業務組詢問醫療資訊，不過蘇婦不滿意健保署公務員的回應，拿出手機蒐證，在一樓辦公室揚言要檢舉，不肯離去。

一樓承辦人員在蘇婦要求下，將蘇婦帶到該業務組6樓的政風單位，蘇婦拿出手機要求公務人員將她手機內的資料取出並檢舉，但業務人員告知她，公務電腦不能下載私人手機的資料，而且當時主管都在忙著進行口罩發放會議，無法立即到場了解蘇婦的檢舉需求。

健保署人員向蘇婦解釋，防疫優先，口罩發放影響到全台南甚至全國民眾的權益，希望蘇婦如果無法等到主管會議結束，可以改天再來檢舉，不過蘇婦仍不肯離去，執意要檢舉健保署人員，還疑似酸現場公務員沒在做事，影響到會議進行，最後該署只好報警。

警方指出，由於蘇婦的行為讓現場健保署的人員無法辦公，讓口罩發放會議受到阻礙，因此警方依妨害公務移送，記者詢問蘇婦為何要妨害公務，蘇婦遮住臉部快步坐上警方偵防車，等待警方將她移送地檢。

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