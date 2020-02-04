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與高一女摩鐵玩3P 男網友偷拍還傳照嗆人GG了

高一女學生小雨（化名）因好奇而上成人交友網站，被2男矇眼各以手機錄下3P過程。（情境照）

高一女學生小雨（化名）因好奇而上成人交友網站，被2男矇眼各以手機錄下3P過程。（情境照）

2020-02-05 00:20:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹年僅15歲的高一女學生小雨（化名）因好奇而上成人交友網站，認識曾姓男子後被他載往摩鐵，以手機拍下2人性愛過程，事後曾男「吃好鬥相報」又找來黃男與小雨玩「3P」，且2男將她矇眼各以手機錄下3P過程，曾男竟於去年情人節當天，將3P照片傳給小雨男友，還淫嗆「哈哈哈…要不要看我們昨天跟你女友3P的照片！」新竹檢方依妨害性自主與兒少性剝削防制條例罪嫌起訴2人。

檢方調查，43歲的曾男於去年2月7日透過成人交友網站認識年僅15歲的小雨，當時小雨就曾說自己是高一生。

3天後曾男開車載小雨前往新竹市汽車旅館，與小雨性交、口交時，期間並要求小雨拿手機拍攝2人性交畫面後，再傳送照片給曾男觀看。

隔天曾男又開車載小雨到竹市精品旅館，以生殖器及其假陽具等分別插入小雨陰道及肛門內。

當晚曾男與25歲的黃姓友人在LINE群組內，相互邀約隔天進行「3P」性交行為，去年2月13日下午曾男開車載小雨前往新竹市東大路汽車旅館內，再與黃男一起跟小雨口交、性交。

3人性交過程中，曾男持小雨的圍巾，將她雙眼矇住，且未經小雨同意，持手機拍攝小雨「3P」性交及裸露身體畫面照片。黃男見曾男持手機拍照，未經小雨同意，亦拿出手機拍攝。

曾男取得黃男拍攝的照片後，於去年2月14日情人節當天，發送臉書訊息「哈哈哈…要不要看我們昨天跟你女友3P的照片！」給小雨的男友，小雨才知遭偷拍「3P」性愛過程。

去年2月16日曾男傳送由黃男私自拍攝、由他後製馬賽克的小雨「3P」性交照片給小雨看。事後小雨家人發現她與網友曾男、黃男發生性交關係，遂由小雨祖母報案提告。

檢方依妨害性自主與兒少性剝削防制條例罪嫌起訴2人。

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