誇張！詐團機房隱身新北知名「興仁花園」夜市 管理員還協助把風

警方將高姓、魏姓、劉姓男子與11名越南籍男女外勞送辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-04 15:28:15

〔記者 邱俊福／台北報導〕「假投資」詐騙集團涉嫌在新北市樹林區興仁花園夜市的200坪鐵皮屋內，設置專騙越南民眾的詐機房，不僅收容大批越南籍逃逸男女外勞擔任話務員，還勾結2夜市管理員負責把風，通風報信，避免遭查緝，警方初估成立3個月，不法所得約2000萬元。刑事局偵一大隊第二隊日前搗破機房，逮捕高姓台籍現場負責人，以及魏姓、劉姓夜市管理員與7男4女的越南籍逃逸外勞送辦。

全案檢方複訊後高嫌諭令10萬元交保，魏姓、劉姓管理員分別1萬交保、限制住居，其餘越籍逃逸外勞皆裁定交由移民署收容，逕行遣返作業。目前檢警單位正持續追查幕後主嫌，以及釐清為何詐欺機房能設置於夜市內，是否尚有人員參與犯案。

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警方調查，該集團以每月3萬元，僱用越南籍逃逸外勞，充當詐欺機房話務員，利用臉書（facebook）、APP交友軟體「Zalo」（越南人專用），詐騙機房提供1個假帳號上網聊天，聊天後要佯裝女生，話術誆騙被害人投資比特幣、博弈能賺錢，慫恿被害人投資，如對方同意就會給對方1個銀行帳號，匯款成功後就可賺取績效獎金，以此行騙。

去年底，警方接獲相關情資後，查知機房設置於興仁花園夜市內一處鐵皮屋的二樓。經長期蒐證，上月20日前往攻堅時，發現高姓現場負責人與11名男女越籍話務員於警方查緝前竟事先獲報，都躲藏到1樓樓梯底下，經查深入了解為夜市管理員在警衛室內裝設警報器連結到詐騙機房，俟警方執行搜索時按下警報器通報話務員逃逸，隨即將夜市把風的魏姓、劉姓2管理員一併逮捕帶回偵辦，並查扣電腦主機、螢幕、手機、固態硬碟等大批贓證物。

全案訊後依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法、銀行法等案將高等14人移送新北地檢署依法偵辦。

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詐欺機房。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣電腦主機、螢幕、手機、固態硬碟等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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