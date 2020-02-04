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派出所長備勤突腦溢血 名醫搶救20天遺憾仍不治

苗栗縣南庄鄉蓬萊所長戴政造待人和氣、工作認真，昨不幸因病辭世警界及當地鄉親皆備感哀痛。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣南庄鄉蓬萊所長戴政造待人和氣、工作認真，昨不幸因病辭世警界及當地鄉親皆備感哀痛。（記者鄭名翔翻攝）

2020-02-04 12:05:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣警察局頭份分局蓬萊派出所長戴政造，於上月15日突腦溢血昏倒於備勤室，緊急送醫搶救，一度恢復意識，但近日又出現敗血症症狀，雖由曾獲選百大良醫的為恭醫院副院長陳敏雄全力搶救，但仍於昨下午宣告不治，享年48歲，消息傳出令警界同仁痛心不捨，當地鄉親也對所長長年付出致上敬意。

戴政造從警近30年，為人樂觀和善、工作認真，深受長官同僚肯定，2013年於蓬萊派出所擔任警員，2018年被拔擢為所長，育有一兒一女，家境並不寬裕。

戴政造上月15日原定晚間8點執行巡邏勤務，卻在執勤前突腦溢血於備勤室內倒地不起，同仁聞聲趕忙查看，但備勤室房門鎖上，警員爬窗而入，發現所長倒臥地上，已無意識，連忙送往頭份為恭醫院搶救，由陳敏雄漏夜操刀。

陳敏雄表示，戴政造左腦大量出血，緊急開刀取出約30c.c.血塊，經連日於加護病房治療，病情一度好轉，已拔管觀察，但近日又出現敗血症症狀，雖加強抗生素治療但未能好轉，經20天搶救最終仍於昨下午宣告不治，自己也深感遺憾沮喪。

戴政造病逝噩耗傳出後，不僅同仁悲慟不捨，地方鄉親也難過痛失一位親民好所長；苗栗縣警局長翁群能也指示全力協助治喪事及撫卹事宜，告別式預定於10日南庄住家舉行。

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