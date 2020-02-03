為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被影射中國買辦 「國台網」告王浩宇誹謗敗訴

台北地檢署認為，王浩宇爆料是依據新聞資料追查，且是針對可受公評之事發言，今處分不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

台北地檢署認為，王浩宇爆料是依據新聞資料追查，且是針對可受公評之事發言，今處分不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

2020-02-03 23:03:19

〔記者黃捷／台北報導〕桃園市議員王浩宇去年爆料，高雄市長韓國瑜任職北農總經理期間，曾與果菜公司「國台網」餐敘，疑似接待中國相關人士，影射為中國「買辦」，國台網總經理王惠群則澄清，他們完全沒有中資，員工也沒有中國人，氣得至按鈴控告王浩宇加重誹謗。台北地檢署認為，王爆料是依據新聞資料追查，且是針對可受公評之事發言，今處分不起訴。

王浩宇去年初爆料指，國台網過去公開的活動紀錄，不僅自稱是台北中央市場（果菜公司）在中國的獨家授權代表，是通往北京中央市場最正規的唯一渠道，曾在參訪簡報裡標榜「台灣溫情，兩岸農業一家親！」

參訪簡報內含時任北農總經理韓國瑜受贈禮物、開會及聚餐的照片，王浩宇更表示，這個組織是利用農產品交易方式來進行統戰，會要求合作對象承認九二共識，影射「國台網」是中國買辦，過去桃園市長鄭文燦也被找上，但鄭無法接受九二共識。

媒體報導後，王惠群出面澄清，他們公司完全就是台灣，沒有中資，員工也沒有中國人，「居然說我們是統戰，很可惡。」同時氣憤表示：「要給他告到死，要給他賠到傾家蕩產」，去年3月間赴北檢按鈴提告。

不過，王浩宇應訊時提出他引用的新聞報導，以及北京市工商登記資料，證明自己有所依據。檢察官勘驗後認為王並非憑空捏造，而「買辦」一詞是是對受託辦理貨物採買人員的稱呼，不是負面用語，遂依罪嫌不足處分王不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國台網總經理澄清沒中資 提告王浩宇「告到死」
2019-03-09 17:51

國台網總經理澄清沒中資 提告王浩宇「告到死」
韓國瑜與國台網聚餐遭指統戰 柯P：跟客戶吃飯很正常
2019-03-08 10:30

韓國瑜與國台網聚餐遭指統戰 柯P：跟客戶吃飯很正常
年終獎金怎麼花最聰明 快看專家怎麼說

年終獎金怎麼花最聰明 快看專家怎麼說
批韓靠「九二共識」賣蔬果 王浩宇：鄭文燦就能拒絕
2019-03-07 23:13

批韓靠「九二共識」賣蔬果 王浩宇：鄭文燦就能拒絕
社會今日熱門
2020-02-03 11:09

彰濱10車連環撞！聯結車墜河床 1死3傷

2020-02-03 15:49

驚悚影片曝光！彰濱10車連環撞1死3傷 機車騎士慘爆頭 影片

2020-02-03 20:17

離奇！筆直路上莫名失控 轎車迎面撞路人枉死

2020-02-03 14:12

台鐵驚傳離奇事故！乘客爬上車頂遭電車線電擊跌落

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播