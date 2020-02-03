被影射中國買辦 「國台網」告王浩宇誹謗敗訴

台北地檢署認為，王浩宇爆料是依據新聞資料追查，且是針對可受公評之事發言，今處分不起訴。（資料照，記者羅沛德攝）

2020-02-03 23:03:19

〔記者黃捷／台北報導〕桃園市議員王浩宇去年爆料，高雄市長韓國瑜任職北農總經理期間，曾與果菜公司「國台網」餐敘，疑似接待中國相關人士，影射為中國「買辦」，國台網總經理王惠群則澄清，他們完全沒有中資，員工也沒有中國人，氣得至按鈴控告王浩宇加重誹謗。台北地檢署認為，王爆料是依據新聞資料追查，且是針對可受公評之事發言，今處分不起訴。

王浩宇去年初爆料指，國台網過去公開的活動紀錄，不僅自稱是台北中央市場（果菜公司）在中國的獨家授權代表，是通往北京中央市場最正規的唯一渠道，曾在參訪簡報裡標榜「台灣溫情，兩岸農業一家親！」

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參訪簡報內含時任北農總經理韓國瑜受贈禮物、開會及聚餐的照片，王浩宇更表示，這個組織是利用農產品交易方式來進行統戰，會要求合作對象承認九二共識，影射「國台網」是中國買辦，過去桃園市長鄭文燦也被找上，但鄭無法接受九二共識。

媒體報導後，王惠群出面澄清，他們公司完全就是台灣，沒有中資，員工也沒有中國人，「居然說我們是統戰，很可惡。」同時氣憤表示：「要給他告到死，要給他賠到傾家蕩產」，去年3月間赴北檢按鈴提告。

不過，王浩宇應訊時提出他引用的新聞報導，以及北京市工商登記資料，證明自己有所依據。檢察官勘驗後認為王並非憑空捏造，而「買辦」一詞是是對受託辦理貨物採買人員的稱呼，不是負面用語，遂依罪嫌不足處分王不起訴。

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