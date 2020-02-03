小孩托保母卻受傷回家 家長報案PO文

7個月大的小男嬰頭部左側明顯有淤青受傷。（擷取自臉書）

2020-02-03 14:28:53

〔記者歐素美／台中報導〕施姓民眾在臉書「豐原好康聯盟」發文表示，初六開工將小孩帶去給保姆照顧，才短短10小時，小孩頭上就多了一大片瘀青，黃姓保母還說不知傷怎麼來的，當晚立即帶小孩去驗傷並報警；黃姓保母則否認虐嬰，雙方各說各話，警方表示，目前已完成筆錄，並通報社會局及檢察官調查釐清。

施姓民眾於大年初六將7個月大的男嬰送到保母家照顧，家長表示，當天晚上6點多到保母家接回小孩，因房間燈光較暗，一時未注意到，不料，回到家就發現小孩左邊整個瘀青，頭部也紅紅的，當下立即打電話給保母想問個清楚，但保母整晚都未接電話也未回電，當晚帶小孩去驗傷， 隔天報警作完筆錄，保母即狂打電話問「小孩是哪受傷？」

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家長說，看到保母的反應很火大，如果保母坦白道歉，還能原諒，結果保母竟裝傻，說「不知情」，強調黃姓保母雖沒有保母執照，當初覺得她雖未有證照，但至少有一定的專業，沒想到保母卻這麼不小心，有時甚至1人帶好幾個小孩，呼籲網友注意； 但保母否認小孩是在其家中受傷，質疑是家長帶回才受傷，各說各話。

豐原分局頂街派出所所長廖俊賔表示，警方於1月31日受理本案，並依規定通報社會局，保母也作完筆錄，因雙方說法不一，後續將交由檢察官調查釐清，同時呼籲民眾有托嬰需求，一定要找有證照的合格保母及收托場所，以保護個人權益。

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