武漢肺炎》新北成立8防疫分隊、專車 侯友宜視察演練

消防人員載送疑似感染武漢肺炎患者時，須穿著防護衣、面罩等防疫設配。（記者王宣晴攝）

2020-02-02 19:50:35

〔記者王宣晴／新北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，為因應疫情，新北市消防局成立8個專責防疫分隊，並設置防疫專責救護車負責載送出現疑似武漢肺炎病患，新北市長侯友宜今日前往第二大隊裕民專責防疫分隊視察防疫演練，包含運送防疫措施、後送流程及救護人員防護衣等裝備穿脫及消毒演練。

新北市消防局表示，在獲報疑似病患案例時，消防人員會戴上N95口罩、無菌手套，身穿3層防護衣，有帽套、防護面罩、長鞋套等，提供最完善的保護，面對疑似案例，消防人員會先詢問旅遊史、出現症狀及測量體溫，協助配戴口罩，救護車內也針對車內空調使用保鮮膜黏貼，阻止病毒進入出風口，並開啟車窗保持通風，避免傳染。

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新北市長侯友宜表受訪表示，面臨開學，新北市每天可生產成人口罩93萬片、兒童口罩23萬片，共計是116萬片，但因現在由中央統籌分配，經濟部昨晚起透過超商、藥局配送所有防疫口罩到定點，「但我昨晚7點到9點多跑了許多家藥局超商，民眾幾乎都買不到，配送到定點的口罩不到10分鐘就一掃而空」，怨聲連連，希望中央一定要重視民怨問題。

侯友宜：我跑2個多小時都買不到口罩

侯友宜說，除了口罩，還有消毒酒精，額溫槍，「我昨天跑了2個多小時都買不到，市長都買不到，你說市民買得到嗎？中央不要只重視口罩，還有這些重要的消毒酒精，額溫槍」，面對即將開學，教室的清理，學童自我安全檢測，學校裡面會做好萬全準備，這些物資準備，政府要負起責任，如何供應無虞，讓他們做好自主防疫。

侯友宜也呼籲中央，每日生產量、配發量、配送過程要很清楚的公佈、告訴全國民眾，地方一定會幫助中央做好監控及管理工作，包括民眾在領取購買的過程中，大家很擔心有沒有人會囤貨或是多買一點安心，我們也看到其他國家作法，像澳門、新加坡用身分證領取，中央也可思考，要不要用健保卡，有一千多個藥局也可當作發送端。

侯友宜表示，防疫視同作戰，整備只有過而無不及，新北市消防局負責市民緊急救護服務，在防疫期間也扮演重要角色，為因應此次疫情成立8個專責防疫分隊，並設置防疫專責救護車輛負責載送疑似感染武漢肺炎患者，同時強調第一線防疫人員一定要落實自我健康的管理及防疫準備。

新北市長侯友宜（中）今日前往新北市消防局第二大隊裕民分隊視察防疫設備，也要先照規矩測量額溫。（記者王宣晴攝）

防疫專責救護車內裝設隔離塑膠布以便消毒。（記者王宣晴攝）

消防人員模擬接運疑似感染武漢肺炎患者，須穿著防護衣、面罩等防疫設配。（記者王宣晴攝）

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