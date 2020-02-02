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觀音山食品廠大火 消防員爬豬舍頂水線齊攻阻延燒

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

2020-02-02 06:10:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股觀音山區一間食品工廠1日晚間傳出火勢，現場為連棟5棟的鐵皮屋失火，因鐵皮屋無法阻隔延燒，消防局出動3個大隊、134名消防員、10輛水庫車到場灌救，起火戶前方還有一處豬舍，豬隻因感受到高溫嚎叫，消防員除爬上豬舍頂向鐵皮屋射水滅火，也朝豬舍噴水降溫；經1小時、出18條水線灌救，阻絕延燒救下第5間連棟鐵皮屋，起火原因仍待調查。

這起火警約發生在1日晚間10時，五股區凌雲路二段5棟連棟鐵皮屋失火，火勢疑從夾層竄出，消防人車到場時，起火戶全面燃燒，加上鐵皮隔間無法阻隔延燒，消防員在連棟鐵皮屋的正面、背面射水，全力阻隔延燒，並調來水庫車增加水源，消防局副局長陳崇岳到場指揮，總算阻隔延燒，保住第5間廠房，現場燃燒面積約400坪。

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，還爬上火場前方的豬舍頂射水滅火，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，還爬上火場前方的豬舍頂射水滅火，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，還爬上火場前方的豬舍頂射水滅火，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，還爬上火場前方的豬舍頂射水滅火，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒，總算保住第5間鐵皮工廠。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒。（記者吳仁捷翻攝）

新北市觀音山區鐵皮工廠傳出火警，消防局出動3個大隊滅火、上百名消防員阻絕延燒。（記者吳仁捷翻攝）

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