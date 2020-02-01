上次替大哥扛槍擊案 這次小弟喬賭落網

警方攻堅角頭據點破獲賭場。（記者王捷翻攝）

2020-02-02 00:22:16

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子3年前替大哥頂替槍殺案被識破，今年在大哥將入監之際，開設賭場被警方攻堅逮捕，帶回31人與4萬多元賭資，問到喬賭場的目的，李男則說，只是為了能在過年前小賭。

3年前，台南一間酒店疑似有圍事糾紛，衍生槍擊案，角頭朝天花板開槍警告，沒想到跳彈打死一名少爺，當時店家的監視器畫面全部消失，2個小時過後，李男帶槍投案，但當時警方從李男的環境與背景分析，認為他沒有理由開槍，最後在電梯監視器及錄音發現證據，策動角頭出面投案。

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3年來，警方觀察，角頭低調度日，雖然年前與他人有衝突，但都未擴大糾紛，也培養3名小弟維護事業，保持經濟來源，槍擊案官司落幕，年後不久將入監服刑，但警方這時又發現李男有行動，在臉書上號召各方人馬，到角頭的地盤賭博。

警方擔心，號召各方人馬是否有其他問題，但過年期間連夜埋伏蒐證時發現，連日晚間10點過後，角頭的據點漸漸有人潮聚集，門口常有數人泡茶飲酒，疑似把風，綜合研判應該是職業賭場，申請到搜索票後，警方在初四迎財神當天凌晨攻堅，起出天九牌與賭資4萬多元。

警方將李男與另一名男子以賭博罪偵辦，帶回29名賭客，現場扣得天九牌1副、賭資約4萬多元，但賭場內並沒有角頭的身影，警方發現李男身分後，好奇他是不是為了讓角頭服刑時好關，才喬賭場集資，不過李男僅說只是單純過年才小賭。

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